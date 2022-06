Time de Cascavel é campeão da Taça Brasil de Futsal Feminino

Da Redação

Equipe conquistou o titulo neste domingo (05), no Mato Grosso do Sul

Uma equipe feminina de futsal de Cascavel, no Oeste do Estado, conquistou neste domingo (5) o título da Taça Brasil Clubes – Divisão Especial. A competição aconteceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, entre os dias 29 de maio a 05 de junho.

O Stein Cascavel fez uma campanha invicta, vencendo todos os jogos e sofrendo apenas um gol em toda a competição. Anotou 31 gols na competição. O time de Cascavel ainda faturou os prêmios de destaque, como a melhor defesa da Taça Brasil, o melhor técnico, Márcio Coelho e o troféu fair-play, como a equipe mais disciplinada.

A final da Taça Brasil, aconteceu nesse domingo (5), no Ginásio Avelino dos Reis, contra o anfitrião UCDB - MS. Com gols de Alice, Luana e Simone, a equipe azul e branca, venceu as sul-matogrossense, por 3 a 0, e ficando com o título de campeã da 29ª Taça Brasil de Clubes - Divisão Especial.

Foi a quarta decisão na recente história do Stein e em todas elas, a equipe cascavelense saiu vitoriosa e com uma trajetória invicta dentro das competições. O Stein está participando do Campeonato Paranaense e Liga Feminina de Futsal. Além dessas competições, a equipe cascavelense participará da Copa do Brasil e Copa Mundo do Futsal.

com Informações TarobáNews