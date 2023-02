Tia de vice-prefeito de Uraí é morta com quatro tiros no tórax

Da Redação

O assassinato ocorreu na madrugada desta terça-feira (14)

Um crime brutal foi registrado na madrugada desta terça-feira (14) em Uraí, município que fica a 57,2 quilômetros de distância de Londrina, norte do Paraná. Uma mulher, identificada como Vanda Teixeira Xavier, de 58 anos, foi morta com quatro tiros na região do peito, após um homem invadir a sua residência. Logo após o assassinato, o invasor roubou o aparelho celular da vítima, o que configura latrocínio.

Equipes do 18º Batalhão da Polícia Militar, de Cornélio Procópio, foram acionadas para atender a ocorrência.

De acordo com a corporação, um vizinho de Vanda ligou para as autoridades assim que ouviu os disparos no imóvel da mulher. Ao averiguar o que houve, ele viu um homem fugindo por uma plantação de soja.

O tenente Rogério Cubas informou que o criminoso utilizou tijolos para adentrar na casa de Vanda. Ele arrombou a porta com o objeto.

Assim que entrou no local, o indivíduo se deparou com a moradora e efetuou quatro disparos contra ela. Os tiros atingiram o tórax da mulher, que não resistiu e morreu no interior do imóvel.

Na sequência, ele roubou o celular de Vanda e fugiu. Equipes da PM realizaram um cerco na região e obtiveram êxito nas buscas pelo atirador.

“Na abordagem, ele mostrou grande nervosismo, apontou a arma do crime e o celular levado”, relatou o tenente, que ainda informou que o homem preso em flagrante não tinha passagens pela polícia ou histórico criminal.



O homem foi encaminhado à delegacia. O caso é investigado pela Polícia Civil (PC).

Vanda era tia do vice-prefeito de Uraí, William Xavier.

