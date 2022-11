Tia de deputado estadual morre em acidente na BR-376

Da Redação

O motorista do Peugeot perdeu a direção e cruzou o canteiro central

Um grave acidente registrado no sábado (5) deixou uma mulher morta no km 192 da BR-376, em Marialva, no Paraná. A vítima fatal foi identificada como Maria Aparecida da Cruz, de 72 anos, tia do deputado estadual Evandro de Araújo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida envolveu um veículo Peugeot 207 e um automóvel Hyundai HB20 com placas de Marialva, ocupado por três mulheres, entre elas, a vítima fatal.

O HB20 seguia pela rodovia sentido a Mandaguari, e o outro carro trafegava na direção contrária. O motorista do Peugeot perdeu a direção e cruzou o canteiro central, vindo atingir a lateral do HB20.

O condutor do Peugeot, 33 anos, viajava sozinho. Ele sofreu ferimentos moderados. A motorista do outro veículo foi socorrida com suspeita de fratura em um dos braços. A segunda mulher, teve ferimentos moderados. Já Maria Aparecida, que estava no banco de trás, sofreu um trauma muito grave no pescoço. Ela não resistiu e morreu no local.

fonte: Reprodução O HB20 seguia pela rodovia sentido a Mandaguari, e o outro carro trafegava na direção contrária

