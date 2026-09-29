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FATALIDADE

Teto de quadra de tênis desaba e mata advogado durante tempestade no PR

Forte temporal atingiu Umuarama no final da tarde desta terça-feira (29) e causou diversos estragos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Teto de quadra de tênis desaba e mata advogado durante tempestade no PR
Autor Rafael Marchiani Paiao tinha 41 anos e jogava tênis no local - Foto: Reprodução

Um advogado de 42 anos morreu e outro homem de 41 ficou gravemente ferido após a cobertura de uma quadra de tênis desabar durante o temporal que atingiu Umuarama, no noroeste do Paraná, no fim da tarde desta terça-feira (29). As vítimas jogavam tênis no Harmonia Clube de Campo quando a estrutura cedeu com os fortes ventos.

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A vítima fatal foi identificada como Rafael Marchiani Paiao. Ele morreu no local. O outro homem foi socorrido e encaminhado em estado grave ao Hospital Nossa Senhora Aparecida.

Teto de quadra de tênis desaba e mata advogado durante tempestade no PR
AutorFoto: Reprodução/OBemdito

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De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as rajadas de vento chegaram a 101,5 km/h no município. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros estiveram no local.

O Corpo de Bombeiros informou que o estabelecimento foi interditado devido ao risco de desmoronamento. Após o acidente, as atividades do clube foram suspensas. O Harmonia Clube de Campo deve se manifestar sobre o ocorrido.

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desabamento tempestade tênis tragédia Umuarama
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