Teto de quadra de tênis desaba e mata advogado durante tempestade no PR

Forte temporal atingiu Umuarama no final da tarde desta terça-feira (29) e causou diversos estragos

Um advogado de 42 anos morreu e outro homem de 41 ficou gravemente ferido após a cobertura de uma quadra de tênis desabar durante o temporal que atingiu Umuarama, no noroeste do Paraná, no fim da tarde desta terça-feira (29). As vítimas jogavam tênis no Harmonia Clube de Campo quando a estrutura cedeu com os fortes ventos.

📰 LEIA MAIS: Motociclista morre em colisão com carro em avenida de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A vítima fatal foi identificada como Rafael Marchiani Paiao. Ele morreu no local. O outro homem foi socorrido e encaminhado em estado grave ao Hospital Nossa Senhora Aparecida.

Foto: Reprodução/OBemdito Foto: Reprodução/OBemdito

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as rajadas de vento chegaram a 101,5 km/h no município. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros estiveram no local.

O Corpo de Bombeiros informou que o estabelecimento foi interditado devido ao risco de desmoronamento. Após o acidente, as atividades do clube foram suspensas. O Harmonia Clube de Campo deve se manifestar sobre o ocorrido.