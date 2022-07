Terreiro de Umbanda pega fogo em bairro residencial de Curitiba

Da Redação

Não há relatos sobre feridos nem se a casa estava ocupada no momento do incêndio.

Um centro de umbanda localizado na Rua Lodovico Geronazzo, no bairro Boa Vista, em Curitiba, foi atingido por um incêndio no final da noite deste sábado (23).

As chamas atingiram parte das dependências da casa de madeira com cerca de 50 metros quadrados. Não há relatos sobre feridos nem se a casa estava ocupada no momento do incêndio. O fogo foi contido por duas viaturas do Corpo de Bombeiros.

As causas do incêndio serão apuradas, mas a primeira hipótese é que um curto-circuito possa ter iniciado o fogo. Os danos também serão avaliados, mas em princípio nem todos os cômodos foram atingidos diretamente pelas chamas.

