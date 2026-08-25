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SUSTENTABILIDADE

Termina na sexta-feira o prazo para inscrições na edição 2026 do Selo Clima Paraná

A proposta reconhece organizações públicas, privadas e municípios que adotam medidas para registro de emissões de gases de efeito estufa (GEE)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Termina na sexta-feira o prazo para inscrições na edição 2026 do Selo Clima Paraná
Autor Formulários para inscrição estão disponíveis até 28 de agosto - Foto: Denis Ferreira Netto/SEDEST

Termina nesta sexta-feira (28) o prazo para inscrições na edição 2026 do Selo Clima Paraná. O processo é feito de maneira digital, por meio do site da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável (Sedest). A proposta reconhece organizações públicas, privadas e municípios que adotam medidas para registro de emissões de gases de efeito estufa (GEE) e promovem ações ligadas à sustentabilidade e à gestão climática.

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Para se inscreverem, os interessados devem acessar a página oficial do programa, consultar os Termos de Referência da modalidade correspondente, baixar os formulários e as planilhas de registro e preencher conforme as orientações técnicas estabelecidas pela Sedest.

A secretaria também alerta que, em razão de alterações implementadas, somente serão aceitos inventários elaborados nos modelos atualizados de 2026. Assim, documentos preenchidos em versões anteriores não serão validados.

O programa integra o Registro Público Estadual de Emissões de Gases de Efeito Estufa e estimula a elaboração de inventários, o estabelecimento de metas de redução e a implementação de boas práticas ambientais.

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O formato das categorias permanece o mesmo adotado na edição anterior. As organizações privadas e os órgãos públicos podem participar nas categorias A, B, C e D. Os municípios concorrem na categoria Cidades. A edição de 2025 registrou um recorde de 313 inscrições, um aumento de 70% em relação ao ano anterior.

Em caso de dúvidas sobre o processo, entrar em contato pelos telefones (41) 2117-1423 e (41) 2117-1429.

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Efeito Estufa Emissões GEE Registro Público Sedest Sustentabilidade
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