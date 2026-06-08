Termina na sexta (12) o prazo para renegociar dívidas com a Sanepar

Termina nesta sexta-feira (12) o prazo para que os clientes com débitos com a Sanepar participem do Programa Água em Dia +, que oferece vantagens e condições especiais de negociação de contas de água e esgoto em atraso.

Entre elas está a isenção da cobrança da multa por atraso. Quem adere ao programa também pode negociar os valores em parcelamento do débito total com entrada reduzida e juros menores.

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Segundo o superintendente-geral comercial da Sanepar, Sergio Augusto Portela, a iniciativa busca atender todos os perfis de consumidores com flexibilidade e transparência. “O cliente pode negociar de acordo com a sua capacidade de pagamento, de forma prática e segura”.

NEGOCIAÇÃO SEGURA

Entre as vantagens, o cliente pode negociar diretamente com a Sanepar sem sair de casa, pelos diversos canais de atendimento, e com os valores das parcelas – inclusive a entrada – lançados nas próximas faturas. No caso de clientes que tiveram a suspensão do serviço pelo atraso, a Companhia vai programar o religamento em até 24 horas.

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“Para a segurança do cliente e para facilitar a negociação, a Sanepar não exige pagamento direto em dinheiro, ou emissão de boletos, cobrança via pix ou pagamentos via cartões. Tudo será lançado nas próximas faturas”, afirma o superintendente.

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COMO ADERIR

Podem aderir ao Água em Dia + clientes de diferentes categorias e perfis, inclusive os beneficiados pelo Programa Água Solidária. Clientes que têm débitos em discussão judicial também podem negociar os valores em aberto e o encerramento dos processos, desde que não sejam incluídas dívidas negociadas anteriormente.

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“Os canais digitais oferecem segurança na negociação e dão mais agilidade aos clientes, que podem resolver débitos sem precisar sair de casa”, destaca o diretor-presidente da Sanepar, Wilson Bley.

Para quem prefere o atendimento presencial, as equipes das Centrais de Relacionamento estão preparadas para solucionar esta e outras questões.

44 MIL PARTICIPANTES

Até a última sexta-feira (5), 44,4 mil clientes da Companhia aderiram aos benefícios oferecidos por esta edição do programa, iniciada em novembro de 2025. “Para a Sanepar, o Programa foi um sucesso absoluto, porque estas pessoas tiveram a oportunidade de regularizar pendências com bons benefícios e puderam se reaproximar da Sanepar para permanecer como usuários de um serviço de qualidade”, avalia Portela.

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A negociação pode ser feita pelos seguintes canais de atendimento: