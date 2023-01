Terceiro suspeito de envolvimento em abuso de taxista é preso no PR

Da Redação

Nesta quarta-feira (04), o terceiro suspeito de envolvimento no estupro contra uma taxista, na Região Metropolitana de Curitiba, foi localizado pela Polícia Militar do Paraná (PMPR). O crime aconteceu na noite da última terça-feira (03), após a motorista ter sido mantida como refém por mais de 3 horas.

Dois suspeitos haviam sido detidos logo após a ocorrência, no entanto, o terceiro elemento conseguiu fugir. Na noite desta quarta (04), a PMPR recebeu informações do paradeiro do homem. Uma equipe se dirigiu até o bairro Águas Belas, em São José dos Pinhais, e encontrou o suspeito.

O rapaz preso confirmou que estava no táxi na noite do crime, e a vítima também reconheceu o suspeito. O homem foi encaminhado à Delegacia da Mulher e do Adolescente. Dos dois suspeitos presos na terça-feira (03), um deles era um adolescente.







