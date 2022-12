Terceiro ferry boat retorna à baía de Guaratuba e verão terá operação

Da Redação

O ferry boat Piquiri está retornando para a baía de Guaratuba nesta semana, após ter passado meses em reforma em um estaleiro catarinense. Serão realizadas avaliações e os ajustes necessários nestes primeiros dias, e, na sequência, ela já será incorporada na travessia da baía. O mesmo procedimento foi realizado nos ferry boats Guaraguaçu e Nhundiaquara, ambos atualmente em operação.

As três embarcações, todas de propriedade do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), passaram pela troca de chapas de aço, revisão no sistema de propulsão, manutenção do sistema elétrico, manutenção do sistema hidráulico e de governo, retífica dos motores e caixas reversoras, melhoramento da acessibilidade, jateamento e pintura, entre outros serviços.

Todos as melhorias obedecem rigorosamente ao disposto nas Normas da Autoridade Marítima (Norman) e demais regulamentações vigentes, e foram fiscalizados pelo DER/PR.

Além das embarcações, também foram realizadas melhorias nos quatro atracadouros utilizados para travessia na Baía de Guaratuba, que incluíram a substituição de quatro flutuantes por estruturas novas, e também a substituição de duas das pontes de acesso aos flutuantes.

A travessia conta ainda com três conjuntos de balsa e rebocador, a balsa Rainha dos Valadares e rebocador Granfino, balsa Equip 400 e rebocador Sol de Verão, balsa Vitória e rebocador San Belo, disponibilizados pela concessionária responsável pelos serviços no local.

Os veículos se revezam conforme a necessidade, garantindo uma travessia sem interrupções para os usuários e permitindo manutenções preventivas e periódicas, priorizando a segurança de todos.

Atualizações sobre o tempo de espera da travessia em ambos os sentidos, bem como outras informações relevantes para os usuários são divulgadas pelo Twitter: https://twitter.com/DERferryboat.

