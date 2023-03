Terceiro caso de raiva em morcegos é detectado em Campo Largo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O morcego foi levado para análise

Mais um caso de raiva foi confirmado em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná, durante esta semana. De acordo com o Departamento de Vigilância em Saúde, o vírus estava em um morcego. Esse é o terceiro caso detectado nesses animais na cidade.

continua após publicidade .

Conforme informações, uma moradora da região de Bela Vista entrou em contato com a Vigilância após o pai encontrar um morcego sobrevoando durante o dia. A equipe foi até a residência e encontrou o animal já morto.

- LEIA MAIS: Mulher abre a porta de casa, olha para cima e se depara com cobra

continua após publicidade .

O corpo do morcego foi recolhido para análise. “O resultado é que o animal estava positivo para o vírus rábico e apresentou uma característica bem marcante que é um animal noturno voar durante o dia. É importante ressaltar isso porque os animais com raiva, por não estarem bem, acabam apresentando um comportamento bem diferente do usual”, explica a bióloga da Secretaria Municipal de Saúde, Virgínia Prado.

Siga o TNOnline no Google News