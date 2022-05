Tentando esfaquear esposa, homem atinge filho

Da Redação

Na manhã deste sábado (28) socorristas foram mobilizados para atendimento a uma pessoa ferida em Cascavel. A situação aconteceu na Rua Mãe Catira, região do Bairro Cataratas.

De acordo com as informações, durante uma briga de família um homem teria tentado esfaquear a esposa, mas o filho entrou no meio da briga para defender a mãe e acabou sendo atingido pelo pai.

Ao ver que havia acertado a mão do filho com o golpe de faca, o homem acabou esfaqueando a si mesmo e com o tumulto, vizinhos acionaram as equipes de socorro.

Os militares avaliaram as vítimas, o pai, um homem de 28 anos, que sofreu uma perfuração em abdômen e tórax. Já o filho sofreu um ferimento na mão.

O homem foi levado para o Hospital Universitário e o filho não precisou ser encaminhado. A Polícia Militar esteve no local registrando a ocorrência.

