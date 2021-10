Temporal provoca destruição em cidade do Paraná; veja

Da Redação

Nesta sexta-feira (15), moradores de Jesuítas, no oeste do Paraná, tentam voltar à rotina após o temporal que atingiu o município na madrugada de quinta-feira (14). Conforme o Sistema Meteorológico do Paraná, Simepar, rajadas de vento chegaram a 100 km/h.

Ainda na quinta, a cidade ficou sem energia, água e sinal e sem internet. Nesta sexta, os serviços já voltaram ao normal e o município prepara a entrega de telhas para as pessoas que ficaram desabrigadas. "Ficamos sem água, energia, sem nenhum meio de comunicação, nossas equipes visitaram todas as famílias e já providenciou a limpeza urbana, as saídas da cidade ficaram impedidas, com galhos de árvores que caíram, várias famílias ficaram desalojadas, realizamos a entrega de água potável, alimentos e vamos destituir telhas", disse o prefeito em exercício, Edicarlos Grizotto.

Com o temporal, uma cooperativa sofreu grandes danos, parte da estrutura ficou destruída. Um supermercado também ficou destelhado. Até o momento a prefeitura não divulgou número de desabrigados.

Segundo a Copel, no Oeste e Sudoeste, foram 160 mil domicílios desligados devido aos ventos fortes e à queda de galhos e até árvores inteiras sobre a rede elétrica. Veja como ficou a cooperativa

Temporal provoca destruição em cidade do Paraná