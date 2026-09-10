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Temporal faz ônibus derrapar em curva e quase tombar na BR-369, no Paraná

Passageira grávida precisou de atendimento hospitalar após passar mal

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Temporal faz ônibus derrapar em curva e quase tombar na BR-369, no Paraná
Autor O motorista do coletivo perdeu o controle da direção ao fazer uma curva na rodovia - Foto: Divulgação CGN

Um ônibus de viagem com cerca de 40 passageiros saiu da pista no quilômetro 498 da BR-369, no trecho entre Cascavel e Corbélia, no Oeste do Paraná, na manhã desta quinta-feira (10). Apesar do impacto, nenhum ocupante ficou ferido. O acidente ocorreu durante um período de chuva intensa registrada na região, enquanto o veículo fazia o trajeto vindo do estado de São Paulo com destino a Foz do Iguaçu.

- LEIA MAIS: Temporais com granizo e vendavais deixam rastro de estragos no Paraná

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O motorista do coletivo perdeu o controle da direção ao fazer uma curva na rodovia. O veículo percorreu entre 20 e 30 metros fora do trecho de rolamento, atingiu uma placa de sinalização e parou na vegetação às margens da pista, no limite antes de tombar. Uma adolescente de 17 anos, que está grávida, passou mal devido ao susto e precisou ser socorrida por equipes médicas e encaminhada a um hospital da região para avaliação detalhada.

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A ocorrência mobilizou socorristas do Siate, um caminhão de resgate do Corpo de Bombeiros, ambulâncias e equipes de apoio da concessionária Via Campo e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O trecho da rodovia foi parcialmente interditado para garantir a segurança das equipes durante os trabalhos no local, e as causas exatas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

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acidente de ônibus BR 369 Cascavel chuva intensa Corbelia socorro médico
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