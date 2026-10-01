Temporal em Londrina destrói estrutura de vidro da Rodoviária e provoca quedas de árvores







A força dos ventos e a chuva intensa que atingiram Londrina entre a madrugada e o início da manhã desta quinta-feira (1º) causaram estragos significativos na cidade, tendo como principal reflexo a destruição de parte da estrutura de vidro da Rodoviária Municipal. Segundo a Defesa Civil, as rajadas chegaram a 37,4 km/h, intensidade que fez os painéis do terminal cederem, marcando o ponto de maior dano físico provocado pelo temporal.



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

-LEIA MAIS: Motociclista fica ferido após bater em carro de Arapongas na PR-218

Além do prejuízo na rodoviária, as condições climáticas adversas espalharam problemas por outros pontos da Grande Londrina. O balanço da Defesa Civil aponta o destelhamento de pelo menos dois imóveis e a queda de quatro árvores de grande porte. Esses tombamentos atingiram vias importantes, como a Rua Bélgica e a Avenida Arthur Thomas, provocando interdições e gerando transtornos diretos para o fluxo de veículos no começo do dia.

O mau tempo também elevou os riscos no trânsito. Na própria Avenida Arthur Thomas, um carro acabou capotando durante o período de chuva mais severa. Apesar do susto e da gravidade do acidente, as autoridades confirmaram que ninguém ficou ferido na ocorrência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diante do cenário de vias impactadas e equipes ainda trabalhando na limpeza e recuperação dos danos, a orientação das autoridades é de cautela. Os motoristas que circulam pela região devem redobrar a atenção ao volante, reduzindo a velocidade e observando a possível presença de galhos, resquícios de árvores e desvios ao longo dos trechos urbanos.

Temporal deixou estragos na Rodoviária em Londrina - Foto: Colaboração Temporal deixou estragos na Rodoviária em Londrina - Foto: Colaboração



