Temporal derruba torre, árvores e destelha casas em Cascavel; vídeo

Um temporal que atingiu Cascavel, no oeste do Paraná, nesta sexta-feira (9), deixou estragos em diversos pontos da cidade. Uma torre de energia caiu na região do Parque Verdade. Assista o vídeo acima.

Segundo a Defesa Civil, casas foram destelhadas e árvores e galhos caíram. Equipes foram deslocadas para realizar a entrega de lonas para famílias atingidas e, também, para orientar a população.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, os principais atendimentos foram nos bairros Brasmadeira, Periolo e Julieta Bueno.

Segundo a Copel, quase 20 mil imóveis ficaram sem energia elétrica após o temporal em Cascavel. A chuva forte também afetou a distribuição de energia em Toledo. No município, são 3.800 imóveis desligados.

A companhia disse que trabalha para restabelecer o fornecimento de energia.

