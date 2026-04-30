Temporal deixa ônibus escolar ilhado e provoca estragos no Paraná

As fortes chuvas que atingiram a região Oeste do Paraná nesta quarta-feira (29) causaram alagamentos e situações de perigo em diversos municípios. Em Marechal Cândido Rondon, um ônibus escolar que transportava cerca de dez estudantes ficou ilhado no distrito de Margarida após uma estrada rural ser tomada por uma enxurrada. Apesar do incidente, não houve registro de feridos graves.

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A retirada dos ocupantes do veículo foi viabilizada pelo pai de um dos alunos, que utilizou um trator para puxar o ônibus após o transbordamento de um rio próximo. Em nota, a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon informou que o transporte é realizado por uma empresa terceirizada e que solicitará esclarecimentos, já que o trecho onde o veículo ficou preso não faz parte da rota oficial estabelecida pelo município.

Em Cascavel, o volume de chuva chegou a 150 milímetros em um único dia, provocando 18 atendimentos da Defesa Civil em três bairros diferentes. Um dos casos mais críticos envolveu um ciclista, que foi arrastado pela força da água e precisou se segurar em uma árvore para não ser levado. Ele foi resgatado por populares com o auxílio de cordas, mas sua identidade e estado de saúde atualizado não foram divulgados pelas autoridades.

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O temporal também atingiu a infraestrutura urbana e escolar de Cascavel. No Colégio Estadual Octávio Tozo, no distrito de Centralito, a água invadiu salas de aula e houve queda de energia, mas as atividades escolares foram mantidas. A Defesa Civil registrou ainda quedas de árvores e a interdição de um imóvel após o desabamento de um muro. Não há relatos de vítimas com ferimentos graves em decorrência das ocorrências registradas na cidade.