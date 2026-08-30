Temporal deixa 65 imóveis destelhados e derruba árvores em Londrina
Jardim Primavera foi o bairro mais afetado, com 31 imóveis atingidos; não houve registro de feridos
Uma chuva rápida acompanhada de ventos fortes atingiu Londrina no fim da tarde deste sábado (29) e provocou pelo menos 65 destelhamentos e 16 quedas de árvores. A maioria das ocorrências foi registrada na zona norte da cidade.
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O balanço foi divulgado pela Defesa Civil municipal na manhã deste domingo (30). Apesar dos estragos, não houve registro de pessoas feridas.
Segundo o órgão, os ventos chegaram a 23 km/h, com rajadas de até 46,8 km/h.
Dos 65 imóveis atingidos, 31 destelhamentos ocorreram no Jardim Primavera, na zona norte de Londrina. O bairro fica em uma área de fundo de vale e já registrou ocorrências semelhantes durante outros temporais.
Além dos danos em imóveis, o temporal provocou 16 quedas de árvores em diferentes pontos da cidade.
Com informações da Tarobá