Temporal deixa 14 mil casas sem energia em Maringá

Com trabalho intenso durante a noite, Copel religa quase 90% das unidades afetadas pelo temporal - Na foto, trabalhos na área central dae Maringá: avenidas Mandacaru, XV de Novembro, Colombo e Rua Piratininga - Curitiba, 24/04/2022

Nesta segunda-feira (25), 213 equipes de serviços, manutenção e obras da Copel estão em Maringá a fim de dar seguimento aos trabalhos de reconstrução das redes elétricas danificadas pelo temporal do fim de semana.

Este já é considerado um dos piores eventos climáticos na região, com rajadas de vento que chegaram a 91,8 km/h, de acordo com o Simepar. E é o mais severo da história da Copel no município, onde até agora já foram contabilizados 72 postes quebrados. No momento, 14 mil unidades consumidoras estão sem luz no município.

Entre os trabalhos previstos para esta segunda-feira (25), está a troca de 10 postes danificados, de uma vez, em um só trecho na Av. Morangueira com a Rua Antônio Bernardes, no Jardim Alvorada III. Outra situação de grande complexidade foi a quebra de cinco estruturas na Avenida 19 de Dezembro, na Zona 6. Equipes de outras localidades estarão no município para auxiliar nas manutenções em centenas de pontos onde há muitas árvores caídas, além de galhos sobre a fiação e cabos rompidos.



Em toda a região Noroeste, ao menos 166 postes quebraram com os ventos fortes e a queda de árvores sobre as redes elétricas. O evento climático trouxe danos severos para as redes de energia em toda a região. Há ocorrências ainda para atendimento em cidades como Floraí, Jardim Olinda, Esperança Nova e Doutor Camargo. Em Paranavaí, são 267 domicílios sem luz, e 190 em Cianorte.

NO OESTE - Na região Oeste, o número de clientes sem energia reduziu-se para 2,7 mil nesta manhã, e as equipes continuam na região, concentrando esforços no município de Maripá, gravemente atingido por uma chuva de granizo. O município tem 767 domicílios sem luz neste momento.

