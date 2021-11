Da Redação

Temporal com ventos de 100 km/h causa estragos no Paraná

Um temporal com rajadas de vento de aproximadamente 100 km/h atingiu as regiões oeste e sudoeste do Paraná na tarde deste domingo (28). A chuva deixou estragos em diversos município, como Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão.

De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), Foz do Iguaçu, município paranaense que faz divisa com o Paraguai, registrou ventos fortes, de 95,4 km/h, que foram suficientes para derrubar árvores na cidade. Houve 4,5 mm de chuva.

Uma árvore de Natal que foi instalada na entrada da cidade caiu e interditou parte da Avenida Costa e Silva. O trânsito precisou ser desviado.



O vento também derrubou postes, deixando alguns bairros sem energia.

Segundo a Companhia Paranaense de Energia (Copel), cerca de 180 mil imóveis ficaram sem energia.

Francisco Beltrão



Já em Francisco Beltrão, as rajadas foram de 95,8 km/h, por volta das 17h, com chuva de pouco mais de 12 mm.

Também foi registrado queda de árvores no município. Em um dos casos, um carro que estava com duas pessoas foi atingido. Não há informações sobre feridos.

A tempestade também interrompeu o fornecimento de energia elétrica em alguns bairros das cidades da região.

Com informações; G1.