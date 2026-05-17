Temporal com granizo e ventos de 66 km/h causa estragos no Paraná

Um forte temporal acompanhado de granizo, ventos intensos e descargas elétricas atingiu diversas regiões do Paraná no início da noite de sábado (16) provocando destelhamentos, quedas de árvores e interrupção no fornecimento de energia. O município de Ponta Grossa, localizado nos Campos Gerais, foi um dos mais afetados, registrando rajadas de vento que alcançaram 66 km/h e um acumulado de chuva de 33,2 milímetros, segundo dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). De acordo com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil local, a tempestade atingiu cerca de 200 residências e afetou aproximadamente mil pessoas na cidade, resultando em 51 chamados por destelhamentos e um registro de queda de árvore sobre uma habitação.

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O impacto da tempestade também comprometeu os serviços essenciais na região de Ponta Grossa, onde mais de 20 mil unidades consumidoras ficaram sem energia elétrica durante a noite. Segundo a Copel, os desligamentos foram provocados tanto pela força do temporal quanto por acidentes de trânsito envolvendo veículos e postes nos bairros Cará-Cará e Nova Rússia. A falta de luz atingiu inclusive o quartel sede do Corpo de Bombeiros, deixando as linhas telefônicas de emergência 193 inoperantes por cerca de duas horas. Técnicos da concessionária de energia trabalharam ao longo da noite e na manhã deste domingo (17), para restabelecer o serviço e recompor a rede elétrica danificada.

Os estragos causados pelo granizo também se estenderam ao Noroeste do estado. No município de Porto Rico, moradores relataram telhados perfurados pelas pedras de gelo e a obstrução da Avenida João Carraro devido à queda de uma árvore. Na mesma região, a cidade de Loanda registrou o maior volume de chuva de todo o Paraná, acumulando 45,6 milímetros.

O Paraná permanece em situação de atenção, pois o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para tempestades válido para todo este domingo. A previsão aponta para chuvas de até 100 milímetros, ventos de até 100 km/h e novos episódios de granizo, com riscos de alagamentos, quedas de árvores e danos em plantações, afetando principalmente as regiões Norte, Noroeste, Campos Gerais e Central. Para o início da semana, o Simepar prevê uma redução gradual da instabilidade, restando apenas chuvas isoladas no Norte e no Leste entre segunda e terça-feira, período em que uma massa de ar frio deve provocar uma queda acentuada nas temperaturas em todo o estado.

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