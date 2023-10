Temporal causa destruição em Maringá; veja fotos e vídeos

A tempestade que atingiu Maringá, no norte do Paraná, deixou um rastro de destruição pela cidade. De acordo com informações do site GMC Online, o temporal destelhou imóveis, derrubou árvores e deixou pessoas feridas. De acordo com a Prefeitura de Maringa, foi instaurado um Gabinete de Gestão de Crises, sob a coordenação do secretário de Segurança, Ivan Quartaroli, com o objetivo principal é coordenar todas as operações de resposta à emergência. Assista o vídeo no fim do texto.

As rajadas de ventos passaram de 110Km/h, segundo a Estação Meteorológica da Universidade Estadual de Maringá (UEM), monitorada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Entre sábado e início de domingo (8), choveu 113,8 milímetros na cidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a região mais afetada foi Jardim Alvorada e Parque Residencial Quebec. Os estragos estão sendo contabilizados. O temporal estava previsto pelo Inmet, que emitiu alerta para o Paraná, válido desta sexta-feira (6) até este domingo (8).

Até a publicação desta reportagem não havia número de imóveis prejudicados pelo temporal e nem número de feridos.

Assista:

