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CICLONE EXTRATROPICAL

Temporal atinge 17 cidades do PR e força-tarefa é mobilizada para atender mais de 1,2 mil afetados

Em Maringá, o prefeito anunciou decreto de emergência após a ventania arrancar até o telhado do Batalhão dos Bombeiros

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Temporal atinge 17 cidades do PR e força-tarefa é mobilizada para atender mais de 1,2 mil afetados
Autor Corpo de Bombeiros do Paraná reforçou a operação de atendimento aos municípios atingidos por temporal com o envio de militares de Cascavel, Londrina, Ponta Grossa e Curitiba. - Foto: Divulgação/Defesa Civil

Um temporal com rajadas de vento de até 109 km/h atingiu 17 municípios do Paraná entre o domingo (1º) e a segunda-feira (2), deixando um rastro de destruição. De acordo com o balanço da Defesa Civil Estadual, 1.277 pessoas foram afetadas, nove precisaram deixar suas casas, 350 residências sofreram danos e uma foi totalmente destruída. Para agilizar o socorro à população, o Governo do Estado mobilizou um grande contingente do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, concentrando os esforços em Maringá, na região Noroeste, e em Marquinho, no Centro-Sul, as duas cidades mais severamente castigadas pelas condições climáticas.

- LEIA MAIS: Ponte corre risco de desabamento após chuvas e é totalmente interditada em Francisco Beltrão

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Em Maringá, os ventos chegaram a 90 km/h durante a madrugada, provocando a queda de árvores, destelhamentos massivos, danos à rede elétrica e bloqueios no sistema viário. Diante do cenário, classificado como um "clima de guerra", o prefeito Silvio Barros anunciou que decretará estado de calamidade pública. Para coordenar as ações de resposta, o governo estadual estabeleceu um gabinete de gestão integrada na cidade e enviou reforços de bombeiros de Cascavel, Londrina, Ponta Grossa e Curitiba. A própria sede do 5º Batalhão de Bombeiros Militar de Maringá teve o telhado arrancado e cinco viaturas danificadas, mas nenhum militar ficou ferido e o atendimento às ocorrências seguiu sem interrupções.

No município de Marquinho, a tempestade foi acompanhada de granizo no domingo à tarde, provocando danos em 270 residências e afetando diretamente 1.080 pessoas, embora não tenha havido registro de feridos ou desabrigados. Militares de Laranjeiras do Sul foram acionados para distribuir lonas e prestar assistência imediata às famílias. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a instabilidade deve continuar. A previsão aponta um aumento na intensidade das chuvas entre quarta (4) e quinta-feira (5), impulsionado pela formação de um ciclone extratropical na costa da região Sul e pelo avanço de uma nova frente fria.

A Defesa Civil orienta os moradores a buscarem abrigo em locais seguros e a evitarem proximidade com árvores, postes ou placas durante as tempestades. A população pode receber alertas meteorológicos preventivos enviando o CEP da residência por SMS para o número 40199 ou cadastrando-se pelo WhatsApp no número (61) 2034-4611. Em situações de emergência, os acionamentos devem ser feitos pelos telefones 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros).

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Assistência Emergencial calamidade pública ciclone extratropical Defesa Civil maringa tempestade
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