Vídeo e fotos mostram a enxurrada que invadiu ruas e estabelecimentos comerciais em Nova Esperança do Sudoeste, nesta terça-feira (24)







Uma forte chuva provocou alagamentos e a interdição da rodovia de acesso a Nova Esperança do Sudoeste, no Sudoeste do Paraná, na tarde desta terça-feira (24). O temporal ganhou intensidade por volta das 14h30, fazendo com que o rio que corta o município transbordasse e atingisse, com força, a região central da cidade.

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Imagens registradas durante o temporal mostram os estragos causados pela força da água. O asfalto da rodovia de acesso ao município foi levantado e chegou a ser deslocado por vários metros. Vídeos que circulam nas redes sociais também mostram a enxurrada invadindo ruas e estabelecimentos comerciais, além de arrastar carros, mercadorias e até uma lancha. Assista ao vídeo no início da matéria.

Uma comerciante relatou que o temporal chegou de forma repentina e que a água e o vento invadiram sua loja de brinquedos e confecções, destruindo todas as roupas. Ao falar sobre os prejuízos, ela afirmou: "prejuízo é gigante, roupas, calçados, carro".

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Temporal arrastou carros e levantou pedaços da rodovia - Foto: Tiago Prado Temporal arrastou carros e levantou pedaços da rodovia - Foto: Tiago Prado

Elisandra da Silva, moradora do município e funcionária de um salão localizado ao lado da loja, também contou como a água avançou rapidamente, impedindo que as pessoas deixassem o local. "O pessoal veio e disse 'vamos tirar os carros que a água está vindo. Nós entramos e não conseguimos mais sair. A água veio muito rápido e entrou no salão. Foi uma coisa sem explicação. Eu tenho 48 anos e nunca vi uma coisa assim aqui em Nova Esperança", comentou.

O comerciante Bruno também destacou a rapidez com que a enxurrada tomou conta das ruas. Segundo ele, em poucos minutos, a situação se agravou e já não havia mais como retirar os veículos da área atingida. "Geralmente, o rio ali atrás não enche, mas foi questão de 15, 20 minutos. Nós tentamos tirar o carro do vizinho e colocamos aqui para frente, achando que não ia encher tanto, mas não teve o que fazer. Agora, é só esperar baixar para limpar", declarou.

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Além dos prejuízos materiais relatados por moradores e comerciantes, o temporal também provocou falta de energia elétrica e dificuldades de comunicação, devido a problemas no sinal de telefonia.

Os impactos da chuva também foram sentidos em outros municípios do Sudoeste do Paraná. De acordo com dados do Simepar, Francisco Beltrão, localizada a cerca de 40 quilômetros de Nova Esperança do Sudoeste, registrou um acumulado de 106,8 milímetros de chuva até as 16h15 desta terça-feira (24).

Veja as fotos





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1 de 8 Tiago Prado Foto: Autor: Tiago Prado

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