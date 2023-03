Temporal alaga ruas e provoca estragos em Porto Rico; veja os vídeos

Da Redação

O grande volume de água causou estragos em casas e estabelecimentos da cidade

Um temporal registrado na noite desta terça-feira (28), deixou as ruas de Porto Rico, no interior do Paraná, totalmente alagadas. O grande volume de água provocou estragos em casas e estabelecimentos da cidade.

Conforme informações da Prefeitura de Porto Rico, o temporal durou cerca de 20 minutos e, durante o período, foram registrados 60 milímetros de chuva, o que alagou o município. Com a grande quantidade de água, o nível do Rio Paraná subiu e transbordou, gerando os alagamentos.

Temporal atinge outras cidades

Além de Porto Rico, Querência do Norte, cidade localizada às margens do Rio Paraná, também teve prejuízos causados pela chuva intensa. Cerca de sete famílias ribeirinhas tiveram que sair de casa devido à invasão da água.

Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a probabilidade de chuva na região para os próximos dias é de 95%. Com isso, o volume do rio pode continuar subindo e provocar novas inundações.

As equipes dos municípios e da Defesa Civil estão nas ruas desde as primeiras horas do dia para prestar assistência aos atingidos. Apesar dos estragos, nenhum morador ficou ferido.

As informações são do site RIC Mais.

