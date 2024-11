Temporal: 36 mil imóveis seguem sem energia elétrica no PR

Ao longo da noite desta quinta-feira (24), profissionais da Copel seguiram os trabalhos de recomposição das redes elétricas danificadas pelo temporal, regularizando o fornecimento a grande parte dos domicílios afetados em todas as regiões do Estado. Nesta sexta-feira (25) os trabalhos de campo têm continuidade com equipes de serviços, manutenção e obras mobilizadas para a reconstrução de pontos com estragos mais graves e menor número de consumidores atendidos.

Vento chegou a 78 km/h durante temporal em Apucarana

O evento climático causou interrupção no fornecimento de energia elétrica, por algum momento, a 515 mil unidades consumidoras. O equivalente a 93% destes domicílios tem o serviço normalizado nesta manhã, e 36 mil imóveis estão ainda sem luz, sendo 12 mil na região Oeste, 13 mil na região Centro-Sul, 4,4 mil no Noroeste, 4,5 mil no Leste e 2 mil no Norte do Paraná. Há 2,8 mil ocorrências registradas para atendimento das equipes, 35% delas na região Oeste; cada ocorrência representa um ponto a ser inspecionado e manutenido pelas equipes da Copel.

Em Apucarana, 10 mil imóveis chegaram a ser afetadas na tarde desta quinta-feira. Segundo a Copel, a maioria já teve o serviço restabelecido. A companhia atende, no entanto, alguns casos individuais ainda nesta sexta-feira (25).

OESTE – Pelo menos 150 postes foram quebrados na região, em decorrência dos ventos fortes e da queda de vegetação sobre a rede elétrica. Em Cascavel, os ventos passaram de 100 km/h e uma torre de transmissão veio ao chão no contorno Oeste, mas não há prejuízo direto ao abastecimento por conta desta ocorrência. Isso ocorre porque o sistema conta com redundâncias que atuam para garantir interligações por outros circuitos.

Na região, os municípios de Cascavel, Salto do Lontra, Mangueirinha, Dois Vizinhos e Medianeira concentram a maior parte dos domicílios em atendimento. Já no Centro-Sul do Estado, Prudentópolis, Jaguariaíva, Laranjal e União da Vitória são os municípios com maior número de unidades consumidoras sendo atendidas.

SEGURANÇA – A Copel orienta a população a manter distância de locais que tenham postes quebrados e fios caídos. Situações de risco devem ser informadas pelo telefone 0800 51 00 116. A falta de luz pode ser informada por meio do aplicativo para celulares, pelo site www.copel.com e pelo número de WhatsApp 41 3013-8973.

