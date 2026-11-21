Agenda de eventos em todo o Paraná sofre alterações e artistas mostraram bastidores e tensão nas redes sociais

Três duplas sertanejas tiveram shows ou viagens afetados pelos temporais que atingiram o Paraná nesta sexta-feira (20). César Menotti & Fabiano precisaram desviar o voo para Cascavel e seguir de carro até Foz do Iguaçu. Israel & Rodolffo desistiram de decolar de Pato Branco. Felipe Araújo encerrou um show antecipadamente em Cambé devido à força dos ventos.

César Menotti & Fabiano têm voo desviado

A dupla saiu de Belo Horizonte com destino a Foz do Iguaçu, onde se apresentaria no Leilão Catarata's neste sábado (21). Devido aos temporais, a aeronave não pôde pousar na cidade e o voo foi desviado para Cascavel, a cerca de 140 quilômetros do destino.

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“Pousamos agora em Cascavel. Esse tempo está difícil para quem viaja”, disse César Menotti em vídeo nas redes sociais. Neste sábado, ele informou que a dupla seguiu de carro. “Vamos de carro que carro é mais conveniente neste momento”.

Israel & Rodolffo desistem de viagem

A dupla estava em Pato Branco, no Sudoeste do Paraná, e seguiria para Balneário Camboriú (SC), onde se apresenta neste sábado. Rodolffo publicou vídeo contando que desistiu da viagem após outro avião pousar no aeroporto e informar condições desfavoráveis.

“Chegamos a entrar dentro do avião para decolar”, relatou. “Tem que respeitar o clima, tem que respeitar o tempo. Não iremos mais hoje. Mas, graças a Deus, está tudo certo.” Neste sábado, ele informou que chegou em segurança a Balneário Camboriú: “Hoje deu bão”.

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Felipe Araújo encerrou show antes do final do evento

O cantor encerrou antes do previsto o show que fazia em Cambé (PR) na noite de sexta-feira (20). Em vídeo, contou que o tempo mudou rapidamente durante a apresentação, fazia cerca de 30°C e, de repente, os ventos ficaram fortes e começaram a balançar a estrutura do palco.

“O vento estava me empurrando ali em cima do palco. Aí eu resolvi parar o show porque fiquei preocupado com os equipamentos que estavam balançando muito”, relatou.

Ele disse que buscou abrigo em uma van. “Agora eu tô aqui na van, pelo menos aqui onde eu tô tá seguro. Mas até ali no palco, ali no camarim, estava tudo balançando demais e estava muito, muito, muito, muito perigoso”, afirmou.

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Simepar confirmou tornados em Manoel Ribas e Foz do Iguaçu

Os temporais atingiram especialmente as regiões Sudoeste, Oeste, Norte e Noroeste do Paraná. Em Foz do Iguaçu, casas ficaram destelhadas e houve registro de nuvens em formato de funil.

Em Cascavel, uma estrutura cedeu no Autódromo Internacional Zilmar Beux pouco antes da prova 40ª Cascavel de Ouro.

Em Maringá, uma árvore de decoração natalina de 20 metros caiu e uma pessoa ficou presa em uma tirolesa. Em Londrina, o secretário municipal de Cultura, Marcão Kareca, caiu e bateu a cabeça enquanto orientava participantes de um evento no Museu Histórico.