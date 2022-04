Da Redação

Temporais e ventos de até 70 km/h podem atingir o Paraná

Nesta segunda-feira (11), o tempo fica instável em todo Paraná e pode ser atingido por chuvas fortes, temporais e também ventos que podem chegar até 70 km/h. A informação é do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

continua após publicidade .

De acordo com o meteorologista Lizandro Jacóbsen, as cidades de Foz do Iguaçu, Santa Helena e Medianeira, que fazem fronteira com Santa Catarina, já experimentaram pancadas fortes no começo desta segunda-feira (11). "A partir da tarde, há possibilidade em outras regiões e destaque para pancadas fortes, com muitos raios e rajadas de vento de até 70 km/h", acrescenta.

Assista ao vídeo gravado pelo meteorologista do Simepar:

continua após publicidade .

null - Vídeo por: Reprodução