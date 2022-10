Temporais e frente fria avançam sobre o Paraná; veja previsão

Da Redação

O tempo fica instável no Paraná até o final desta semana, de acordo com o Simepar

Neste domingo (9), a instabilidade atmosférica novamente aumenta sobre o Paraná, pois uma nova frente fria avança sobre o Sul do Brasil. As informações são do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Com isso, novos eventos de chuva são esperados em todas as regiões do Estado, com condições favoráveis à ocorrência de temporais localizados. Conforme o Simepar, rajadas de vento também podem estar associadas aos eventos de chuvas, principalmente entre os setores noroeste, oeste e sudoeste.

Para segunda-feira (10), de acordo com o sistema, o tempo se mantém bastante instável e chuvoso, pois a frente fria ainda influencia as condições atmosféricas sobre o Paraná. Com isso, segundo o Simepar, chuvas são esperadas em todas as regiões, com acumulados que devem ser significativos, especialmente entre as áreas mais ao norte e oeste do Estado. As temperaturas amenizam bastante ao longo do dia.

