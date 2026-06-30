Temporais e chuva de granizo atingem cidades do Paraná

O encontro de uma frente semi-estacionária localizada no oceano com um corredor de umidade vindo da região Norte do país tem provocado fortes tempestades, ventania e queda de granizo em diversas regiões do Paraná nesta terça-feira (30). Entre as áreas mais afetadas estão o Oeste, Sudoeste e Centro-Sul do Estado.

-LEIA MAIS: Jogo da seleção adia em dois anos julgamento de acusado de agredir ex no PR



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A combinação desses sistemas meteorológicos criou um ambiente propício para a formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical, conhecidas por causar fenômenos severos. O meteorologista do Simepar, Paulo Barbieri, explica a dinâmica atmosférica que está atuando sobre o Estado.

"Nessa terça-feira nós temos uma frente semi-estacionária sobre o oceano, que se encontra nessa posição aqui, e juntamente com essa frente temos um fluxo de umidade que vem do norte do país. Esse fluxo de umidade traz muita umidade da Amazônia e também calor, que ao encontrar-se com com esse eixo da frente fria aqui sobre o Paraná, região sul do do Brasil, ele aumenta a instabilidade", detalha o especialista.

Foi essa instabilidade que gerou os temporais registrados ao longo do dia, com impactos significativos em municípios como Marquinho, no Centro-Sul do Paraná. Através das imagens de satélite e radar, é possível identificar os núcleos de tempestade mais intensos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Essas áreas são essas pequenas, eh, manchas em tons de rosa, que são nuvens cumulonimbus que que provocam quedas de granizo principalmente, ventos fortes e também chuvas fortes", afirma Barbieri. Segundo ele, quando o fluxo de ar quente e úmido chega ao Paraná e a Santa Catarina, encontra um "ambiente bastante instável".

Para os moradores das regiões afetadas, a recomendação é manter o estado de alerta, pois as condições climáticas adversas não devem se dissipar rapidamente. A previsão indica que a chuva forte e a possibilidade de granizo ainda continuam pelas próximas horas. "Essas áreas de instabilidade devem permanecer ainda ao longo dessa tarde de terça-feira, a noite, e também ao longo da madrugada de quarta-feira", conclui o meteorologista.