Seis pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas que atingem o Paraná desde segunda-feira (23). Em balanço parcial divulgado na manhã desta quarta-feira (25), a Defesa Civil informou que 40 municípios registraram ocorrências relacionadas aos temporais. A estimativa é de que cerca de 10 mil pessoas tenham sido afetadas.

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As confirmações mais recentes são de Verê, no Sudoeste, e de Mato Rico, na região central. Em Verê, Marilene Rodrigues, de 35 anos, desapareceu em uma enxurrada na terça-feira (24). O corpo foi encontrado na manhã desta quarta, perto do barracão onde ela trabalhava com a família.

Em Mato Rico, Ivanildo Mendes, de 25 anos, morreu após ser arrastado pela correnteza na zona rural. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele tentava atravessar de motocicleta uma estrada alagada quando foi levado pela água.

As primeiras mortes ocorreram na segunda-feira, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. Antonio Ferreira, de 81 anos, e Clotilde Ferreira, de 76, morreram afogados após a casa onde moravam ser inundada. Os bombeiros também registraram duas mortes na terça-feira em Nova Esperança do Sudoeste. As identidades dessas vítimas ainda não haviam sido divulgadas.

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A passagem de uma frente fria pelo Paraná provocou alagamentos, enxurradas e interrupções no fornecimento de energia. No Sudoeste, bombeiros e voluntários usaram embarcações para socorrer moradores ilhados. Em Renascença, 20 pessoas ficaram desabrigadas e foram encaminhadas a abrigos públicos.

Francisco Beltrão registrou 106,8 milímetros de chuva até as 16h15 de terça-feira, segundo medições do Simepar e do Instituto Água e Terra (IAT). No mesmo período, o acumulado chegou a 87,6 milímetros em Pato Branco, 74 em Bom Sucesso do Sul, 60,2 em Capanema e 55,6 em Toledo. Em Palmas, as rajadas de vento chegaram a 85,3 km/h.

O coronel Ivan Ricardo Fernandes, da Defesa Civil, afirmou que o número de municípios atingidos pode aumentar à medida que as equipes locais repassarem informações sobre os danos. Até as 8h30 desta quarta-feira, não havia confirmação de que algum município tivesse protocolado decreto de situação de emergência.