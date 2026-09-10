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FORTES CHUVAS

Temporais com granizo e vendavais deixam rastro de estragos no Paraná

Cidades do Oeste, Região Metropolitana e Capital registraram quedas de árvores, estragos em casas e alto volume de chuva

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Temporais com granizo e vendavais deixam rastro de estragos no Paraná
Autor A preocupação das autoridades também se estende ao Sul do estado - Foto: Defesa Civil

Fortes temporais acompanhados de granizo, vendavais e alagamentos causaram estragos em diversas regiões do Paraná entre a noite de quarta-feira (9) e a madrugada desta quinta-feira (10). A situação motivou a emissão de um alerta vermelho de grande perigo pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido até o fim desta quinta-feira, enquanto meteorologistas alertam para a possibilidade de tempestades severas e até a formação de novos tornados no estado até sexta-feira (11).

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No município de Terra Roxa, no Oeste do estado, a Defesa Civil contabilizou 55 milímetros de chuva em apenas meia hora, provocando a queda de pelo menos 15 árvores, destelhamentos de residências e alagamentos. Na mesma região, Foz do Iguaçu registrou queda de granizo e danos à rede elétrica após a queda de seis árvores, embora sem registro de feridos ou desalojados. Na Região Metropolitana de Curitiba, municípios como Rio Branco do Sul e Almirante Tamandaré registraram quedas de muros e vias inundadas, enquanto a Capital acumulou 57,6 milímetros de chuva em 12 horas, com rajadas de vento que atingiram 49 km/h.


Temporais com granizo e vendavais deixam rastro de estragos no Paraná
AutorFoto: Defesa Civil

A preocupação das autoridades também se estende ao Sul do estado. Em União da Vitória, a Defesa Civil monitora a elevação do Rio Iguaçu, que atingiu a marca de cinco metros na quarta-feira e pode alcançar 5,75 metros até a manhã de sexta-feira. Diante do risco de transbordamento e da necessidade de remoção de famílias em áreas ribeirinhas, a Prefeitura local começou a mobilizar equipes de assistência e a preparar abrigos emergenciais.

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De acordo com o Inmet, o alerta para o Paraná prevê precipitações acumuladas que podem superar 100 milímetros por dia, com ventos superiores a 100 km/h e grande risco de danos materiais. A previsão da Climatempo indica que a combinação entre o avanço de uma nova frente fria e a formação de um ciclone extratropical gera instabilidade extrema, criando condições propícias para temporais com muitas descargas elétricas e risco de tornados, principalmente nas regiões Central, Oeste e no Norte Pioneiro.

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Alagamentos e danos Alerta vermelho Inmet Clima severo Brasil Defesa Civil Paraná Granizo e vendavais tempestades no Paraná
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