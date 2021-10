Temporais causam estragos em cidades do PR nesta madrugada

Da Redação

Algumas cidades do Paraná sofreram estragos por conta de temporais na madrugada desta quinta-feira (14). O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) havia emitido, nesta quarta-feira (13), um alerta amarelo para tempestades no estado.

No oeste do estado, os municípios de Palotina e Foz do Iguaçu, por exemplo, foram castigas por chuvas fortes e vendavais. De acordo com as informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Palotina registrou ventos de 101 km/h.

Na noite desta quarta-feira (13), Foz do Iguaçu teve chuvas fortes e ventos de 60 km/h. Por conta disto, mais de 30 árvores caíram na cidade. 12 delas atingiram a rede elétrica, conforme a Defesa Civil.

Segundo a Companhia Paranaense de Energia (Copel), aproximadamente 157 mil unidades consumidoras estão sem energia na região oeste do Paraná.

A chuva também passou forte na região noroeste. Paranavaí registrou queda de árvores entre os quilômetros 76 e 90 da BR-376, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Já no norte paranaense, Maringá teve vendavais que chegaram a 74 km/h. A Defesa Civil informou que recebeu mais de 40 chamados até o início da manhã desta quinta-feira.

Um poste caiu sobre um carro perto da Unidade de Pronto Atendimento (Upa) Zona Norte, mas ninguém ficou ferido. Uma árvore caiu na Avenida Humaitá quase chegando na Avenida Teixeira Mendes e a pista sentido o centro está interditada.