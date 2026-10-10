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VENDAVAL

Temporais causam destruição no PR, derrubam capela centenária e arrancam telhado de barracão

Fenômenos meteorológicos afetaram áreas rurais no centro-sul e centro-oeste do estado

Escrito por Da Redação
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Temporais causam destruição no PR, derrubam capela centenária e arrancam telhado de barracão
Autor Apesar da gravidade dos episódios, não houve registro de feridos - Foto: Câmera de Segurança/Luis Squiba-Defesa Civil

Fortes temporais acompanhados de vendavais provocaram estragos significativos em propriedades rurais de diferentes regiões do Paraná. Em Rebouças, no centro-sul do estado, uma capela de madeira com mais de 100 anos desabou totalmente com a força da chuva registrada no fim da tarde de quinta-feira (08). Já no município de Goioerê, situado no centro-oeste paranaense, rajadas de vento arrancaram o telhado de um barracão de 2,4 mil metros quadrados em uma fazenda. Apesar da gravidade dos episódios, não houve registro de feridos em nenhuma das localidades.

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Temporais causam destruição no PR, derrubam capela centenária e arrancam telhado de barracão
AutorFoto: Reprodução/Câmera de segurança

Na área rural de Rebouças, a capela centenária ficou destruída e vazia no momento do desabamento. A Defesa Civil esteve no local na sexta-feira (09) para fazer a avaliação dos danos, e o proprietário do terreno informou que a comunidade local planeja reconstruir o templo nos próximos dias. O mesmo temporal também afetou uma propriedade vizinha, onde derrubou árvores e danificou parte de outra estrutura.

Temporais causam destruição no PR, derrubam capela centenária e arrancam telhado de barracão
AutorFoto: Luis Squiba/ Defesa Civil

Em Goioerê, o vendaval surpreendeu 18 trabalhadores que aproveitavam a trégua do sol para realizar o plantio de soja na propriedade. Câmeras de segurança do local registraram o exato momento em que a cobertura do galpão foi completamente arrancada e arremessada pelo vento, quase atingindo um trator que estava estacionado nas proximidades. Os proprietários da fazenda atingida informaram que ainda não realizaram o levantamento do prejuízo financeiro causado pelo temporal.

Com informações de G1

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BARRACÃO capela Defesa Civil DESASTRE NATURAL Goioerê paraná rebouças temporais Venda
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