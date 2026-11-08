Temporais castigam o Paraná e rajadas de vento chegam a quase 100 km/h
Balanço do Simepar aponta que pelo menos 11 cidades tiveram rajadas acima dos 70 km/h, causando danos à rede elétrica e a residências.
Fortes temporais atingiram o Paraná neste sábado (7) e provocaram estragos em diversas regiões do estado, deixando um rastro de destelhamentos, quedas de árvores, galhos e postes. A situação mais extrema foi registrada em Cerro Azul, na Região Metropolitana de Curitiba, onde as rajadas de vento alcançaram a marca de 99 km/h por volta das 14h. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), em um balanço divulgado até as 17h15, outras dez cidades paranaenses contabilizaram ventanias superiores a 70 km/h.
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O clima severo também castigou fortemente os municípios do interior paranaense ao longo da tarde. Em Loanda, no Noroeste do estado, a força dos ventos chegou a 96,5 km/h. A região Norte também sofreu com o avanço da tempestade, e Londrina registrou rajadas de 91,4 km/h por volta das 15h. Pouco antes, na região Central, o município de Santa Maria do Oeste já havia marcado ventos de 90,7 km/h.
Veja a lista de cidades do Paraná com ventos acima de 50 km/h divulgada pelo Simepar:
Cerro Azul: 99 km/h às 14h
Loanda: 96,5 km/h às 14h
Londrina: 91,4 km/h às 15h
Santa Maria do Oeste: 90,7 km/h às 12h15
Laranjeiras do Sul: 80,3 km/h às 11h
Maringá: 77,4 km/h às 14h45
Guarapuava: 75,6 km/h às 11h45
General Carneiro: 74,5 km/h às 9h15
Cornélio Procópio: 73,4 km/h às 15h
Palmas (Distrito de Horizonte): 70,9 km/h às 9h15
Santo Antônio da Platina: 70,6 km/h às 15h30
Altônia: 69,5 km/h às 13h30
Telêmaco Borba: 69,1 km/h às 14h
Guaíra: 62,6 km/h às 12h45
Cascavel: 62,3 km/h às 11h45
Toledo: 60,5 km/h às 11h45
Cambará: 57,6 km/h às 12h15 (empate)
Palotina: 57,6 km/h às 13h15 (empate)
Palmas: 56,5 km/h às 9h
Guarapuava (Distrito de Entre Rios): 56,2 km/h às 11h30 (empate)
Umuarama: 56,2 km/h às 13h (empate)
Cianorte: 55,1 km/h às 14h15
Nova Prata do Iguaçu: 53,6 km/h às 9h45
Assis Chateaubriand: 52,9 km/h às 12h45
Ubiratã: 51,8 km/h às 12h30