Temporais atingem 23 cidades no Paraná com mais de 4 mil atingidos

Ruas alagadas pelas chuvas, com mais intensidade no Sudoeste do Estado

Um novo boletim de ocorrências da Defesa Civil sobre as chuvas no Oeste e Sudoeste, aponta 23 cidades atingidas por temporais, enxurradas e alagamentos. Equipes da Defesa Civil e dos Bombeiros trabalham ao lado das prefeituras em todas as cidades para minimizar os impactos para a população, com alojamentos e entregas de materiais.

Até a manhã desta quarta-feira (12)m eram 4.392 pessoas diretamente afetadas, 428 casas danificadas, 100 desabrigados, 1.149 desalojados e duas crianças desaparecidas em Pato Branco. Até o início da manhã desta quarta-feira (12), as crianças, de oito meses e seis anos, ainda não haviam sido localizadas. Os pais, que estavam no carro que caiu em um córrego, conseguiram escapar. O acidente foi na Comunidade Rural São Miguel Cachoeirinha, em Pato Branco, no sudoeste do Paraná.

As cidades com pessoas mais afetadas são Francisco Beltrão, Dois Vizinhos, Vitorino, São Miguel do Iguaçu, Santa Izabel do Oeste e Pato Branco.

Segundo o Simepar, no decorrer da noite desta terça (11) as chuvas perderam força sobre grande parte do Estado. No entanto, em algumas regiões ainda seguem ocorrendo, associadas a algumas descargas atmosféricas, como na divisa com o Mato Grosso do Sul e no Litoral.

Nesta terça-feira, de acordo com o instituto, choveu 135 mm em Clevelândia, 121,4 mm em Pato Branco, 116 mm em Dois Vizinhos, 119,6 mm em Francisco Beltrão, 80,4 mm em Guaíra, 93,2 mm em Palotina, 84,2 mm em Planalto, 86 mm em Toledo e 67,4 mm em Marechal Cândido Rondon.

Ainda de acordo com o Simepar, em Francisco Beltrão e Pato Branco as chuvas de outubro já ultrapassaram a média histórica do mês. Em Francisco Beltrão já são 287,6 mm em 11 dias, frente a uma média de 229 mm, e em Pato Branco as precipitações atingiram 263,2 mm (média de 233 mm).

BARRAGEM NO SUDOESTE

A Copel declarou, na noite desta terça-feira, estado de emergência na Central Geradora Hidrelétrica Chopim I, instalada no rio Chopim, entre os municípios de Itapejara d’Oeste e Coronel Vivida, região Sudoeste.

As fortes chuvas que atingiram a região elevaram o nível do rio acima da capacidade máxima do reservatório. Equipes da Copel e da Defesa Civil orientam moradores a deixarem, preventivamente, locais próximos ao rio abaixo da barragem de Chopim I, pelo risco de inundação.

Até esta terça-feira, o número de unidades sem luz nas duas regiões era de 6.522 unidades consumidoras. As equipes da companhia seguem trabalhando para atender mais de mil serviços emergenciais espalhados por diferentes municípios, como Cascavel, Santa Helena e Palotina, no Oeste, e Francisco Beltrão, Coronel Vivida e Salto do Lontra, no Sudoeste.

FALTA DE ÁGUA

As fortes chuvas também provocam desabastecimento de água em algumas cidades. Em Pato Branco a previsão é de que o abastecimento volte à normalidade na quinta-feira (13), e em Palmas, Planalto, Itapejara d'Oeste, Salgado Filho, Nova Prata do Iguaçu, Braganey, Vitorino, Chopinzinho e Assis Chateaubriand já nesta quarta-feira (12). A Sanepar disponibilizou diversas equipes para trabalhar nesses atendimentos.

