Equipes do Governo do Paraná atuam nesta segunda-feira (23) no atendimento à população e na recuperação de 12 municípios atingidos por temporais nos últimos dias. Segundo o boletim mais recente da Defesa Civil Estadual, os estragos começaram na sexta-feira (20) com o registro de dois tornados em Foz do Iguaçu, no Oeste, e em Manoel Ribas, na Região Central, além de vendavais e queda de granizo que afetaram outras dez cidades ao longo do fim de semana.

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Os ventos fortes comprometeram o fornecimento de energia elétrica em diversas regiões, chegando a provocar 353,8 mil desligamentos simultâneos no momento mais crítico do evento. De acordo com a Companhia Paranaense de Energia (Copel), 98,7% do serviço já foi restabelecido, mas 4,6 mil unidades consumidoras permaneciam sem luz na manhã desta segunda-feira. O maior volume de ocorrências remanescentes está no Oeste, com 1.528 imóveis desligados, seguido pelo Norte (1.010), Sudoeste (772), Leste — que abrange Curitiba, Região Metropolitana e Litoral — (676), Noroeste (541) e Centro-Sul (85).

A falta de energia também afetou temporariamente os sistemas de captação, tratamento e distribuição de água nas regiões Oeste, Noroeste e Norte. Para evitar o desabastecimento em cidades como Foz do Iguaçu, Cascavel, Maringá, Apucarana e Londrina, uma força-tarefa entre a Copel e a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) utilizou geradores de grande porte e caminhões-pipa para atender serviços essenciais. Segundo o Estado, a operação do sistema hídrico já foi totalmente normalizada.

Além de Foz do Iguaçu e Manoel Ribas, a Defesa Civil contabilizou estragos causados por vendavais em Cascavel, Iguatu, Londrina, Maringá, Renascença, Rolândia, Santo Antônio do Oeste, Ubiratã e Verê, enquanto São José dos Pinhais registrou chuva de granizo. Técnicos estaduais auxiliam as prefeituras no preenchimento dos laudos de avaliação de prejuízos, etapa necessária para a publicação dos decretos de Situação de Emergência.

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Os dois tornados registrados na sexta-feira foram classificados como F1 na Escala Fujita, com ventos estimados entre 117 e 180 km/h. Em Foz do Iguaçu, 100 residências foram danificadas, afetando 388 moradores. Já em Manoel Ribas, 62 casas sofreram destelhamento total ou parcial, prejudicando 180 pessoas, além de danos em um barracão agrícola na área rural e no Colégio Estadual Prof. Reni Correia, cuja cobertura foi reparada a tempo para o retorno das aulas nesta segunda-feira. Nas duas cidades, os moradores receberam alertas prévios pelo celular.

O monitoramento climático no Estado ocorre 24 horas por dia pelo Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres, em parceria com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar). Para receber avisos gratuitos de tempo severo, a população pode enviar o CEP por SMS para o número 40199 ou iniciar uma conversa pelo WhatsApp no telefone (61) 2034-2611. A Copel reforça a orientação para que os moradores mantenham distância de cabos rompidos ou postes danificados, comunicando emergências pelo aplicativo da empresa, pelo telefone 0800 51 00 116 ou pelo WhatsApp (41) 3013-8973 — produtores de proteína animal e fumicultores contam com o canal exclusivo Copel Agro no 0800 643 7676.