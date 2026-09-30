Temporais afetam mais de 28 municípios no Paraná, aponta Defesa Civil

As equipes do Governo do Estado continuam mobilizadas para atender as cidades e mitigar os prejuízos causados pelos temporais que atingiram o Paraná nesta semana. Profissionais da Defesa Civil Estadual, Copel, Sanepar e do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) atuam nos restabelecimento do abastecimento de água e energia. Os Núcleos Regionais da Defesa Civil acompanham os desdobramentos e seguem orientando os municípios.

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De acordo com a Defesa Civil Estadual, entre o domingo (27) e esta quarta-feira (30), 28 cidades foram afetadas pelas chuvas fortes, vendavais e tempestades de granizo no Paraná. Os eventos climáticos, potencializados pelo fenômeno El Niño, atingiram municípios das regiões Oeste, Sudoeste, Sul, Noroeste, Centro-Sul e dos Campos Gerais e afetaram 10.470 pessoas, sendo que 105 ficaram desalojadas e seis desabrigadas. Ao todo, 2.216 casas foram danificadas.

As equipes de manutenção e obras da Copel seguem os trabalhos para o restabelecimento da energia a cerca de 112 mil unidades consumidoras em todo o Paraná, a maior parte nas regiões Oeste e Noroeste, que foram mais afetadas pelos temporais. Os trabalhos seguem até o religamento de todos os clientes.

No Oeste, 48 mil imóveis estão sendo atendidos com serviços de religamento, 6,4 mil imóveis com interrupções de energia Medianeira, 4,4 mil em São Miguel do Iguaçu, 4,2 mil em Toledo, 4 mil em Nova Aurora, 3 mil em Assis Chateaubriand e 2,8 mil em Tupãssi.

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As equipes da Copel também atuam no religamento de energia em 38,6 mil unidades consumidoras da região Noroeste, 13,1 mil imóveis no Centro-Sul, 5,9 mil no Norte, 4,2 mil na Região Metropolitana de Curitiba e Litoral e 1,9 mil no Sudoeste do Estado.

A Copel orienta os clientes que mantenham distância de locais onde haja fios caídos ou postes quebrados. Em casos de desligamentos, é possível contatar a companhia pelos seguintes canais de atendimento: WhatsApp (https://wa.me/554130138973), telefone 0800 51 00 116, aplicativo da Copel (Android e iOS), disponíveis para baixar pelo link https://www.copel.com/site/aplicativo, e site https://www.copel.com/site/copel-distribuicao/falta-de-luz.

PR-486 – A Copel também precisou fazer o desligamento emergencial da rede de distribuição de energia que margeia a PR-486, entre o distrito de Jotaesse e a sede do município de Tupãssi, onde foram registrados danos à rede elétrica decorrentes, com queda de linhas de transmissão de energia sobre a pista de rolamento, dentro da faixa de domínio do DER/PR, e a inclinação de postes ao longo do trecho.

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Equipes de manutenção da companhia foram mobilizadas e estão atuando no local para a recomposição da rede e o restabelecimento das condições de segurança e fornecimento de energia. A área próxima à rodovia foi isolada e sinalizada pelo DER/PR, em apoio às equipes da Copel.

O trecho permanece devidamente sinalizado até que a área esteja totalmente segura. Havendo necessidade de interrupção do tráfego para os trabalhos, a interdição será realizada no sistema de meia pista e será avisado a comunidade imediatamente. O DER/PR orienta todos os motoristas que trafegam pelo trecho entre Jotaesse e Tupãssi a redobrar a atenção, reduzirem a velocidade e respeitarem a sinalização local.

SANEPAR – Com a interrupção do fornecimento de energia, o sistema de abastecimento de água também fica prejudicado. Por isso, as equipes da Sanepar estão instalando geradores e abastecendo hospitais e outros serviços essenciais com ajuda de caminhões-pipa.

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Em Umuarama, uma das cidades mais afetadas na região Noroeste, o abastecimento foi retomado na madrugada desta quarta-feira, após o restabelecimento de energia, e a normalização deve acontecer de forma progressiva. Em Cianorte, a distribuição de água já foi normalizada. Em São Carlos do Ivaí o abastecimento foi reestabelecido com ajuda de um gerador. As cidades de São Manoel do Paraná, Rondon, Tuneiras do Oeste, Pérola, Francisco Alves, Guaiporã, Itaúna do Sul e Terra Boa seguem sem energia.

A Sanepar mobilizou técnicos que trabalharam durante a noite e a madrugada na instalação de geradores de energia e no envio de caminhões-pipa para as cidades de Foz do Iguaçu, Toledo e Cascavel, no Oeste, priorizando o atendimento a Unidades Básicas de Saúde e hospitais. As equipes da região também trabalham no conserto de uma adutora que se rompeu em Nova Prata do Iguaçu. A previsão finalizar o serviço durante a noite.

Em Reserva, no Centro-Sul, a Sanepar instalou um gerador de energia para captação de água do Rio Maromba, para conter oscilações de pressão, enquanto os distritos de Rio Novo, José Lacerda e Leonardos são atendidos com geradores e caminhões-pipa. Em Ortigueira, nos Campos Gerais, a operação também é feita com o suporte de geradores e caminhões-pipa.

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A Sanepar lembra que é obrigatório, no Paraná, que todo imóvel tenha uma caixa-d'água, segundo determinação da Resolução nº 3/2020 da Agência Reguladora do Paraná (Agepar). O reservatório deve ter no mínimo 500 litros ou capacidade para atender o consumo de água no imóvel por 24 horas. A Sanepar tem um mapa interativo, onde é possível consultar se há parada de abastecimento, informando o endereço da residência pelo link https://www.sanepar.com.br/esta-sem-agua#consulta-por-endereco.