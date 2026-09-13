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DEFESA CIVIL

Temporais afetam mais de 13 mil pessoas no PR e governo reúne gabinete de gestão para resgates

Segundo a atualização da Defesa Civil, 58 municípios foram atingidos pelos temporais, com 64 ocorrências registradas

Escrito por Da Redação
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Temporais afetam mais de 13 mil pessoas no PR e governo reúne gabinete de gestão para resgates
Autor Gabinete de Gestão Integrada se reuniu na manhã deste domingo (13) no Centro Integrado de Comando e Controle Regional - Foto: divulgação

O Gabinete de Gestão Integrada se reuniu, na manhã deste domingo (13), no Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR), em Curitiba, para avaliar os impactos dos eventos climáticos que atingiram o Paraná e definir as ações de resposta e apoio às regiões afetadas. Coordenado pela Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp), o grupo concentrou atenção especial na situação de União da Vitória e de municípios do Vale do Ribeira, além de alinhar a atuação dos órgãos mobilizados para o atendimento às ocorrências e às comunidades atingidas.

- LEIA MAIS: Tornados, chuva e vento já deixaram três mortos e mais de 7,5 mil afetados no PR

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Segundo a atualização da Defesa Civil, 58 municípios foram atingidos pelos temporais, com 64 ocorrências registradas. Ao todo, 13.762 pessoas foram afetadas, sendo 2.057 desalojadas e 362 desabrigadas. Também foram registradas 2.640 casas danificadas. Entre os municípios mais afetados estão União da Vitória, Cerro Azul e Adrianópolis. Em Adrianópolis, os impactos das chuvas deixaram o município isolado por terra, e as equipes da força-tarefa trabalham para estabelecer o acesso por via aérea e por embarcações.

“As nossas forças de segurança estão preparadas com inteligência para prestar atendimento às pessoas afetadas pelas chuvas. O Gabinete de Gestão Integrada segue monitorando constantemente os efeitos climáticos que possam ocorrer”, afirmou o secretário da Segurança Pública do Paraná, coronel Hudson Teixeira.

A partir da avaliação do cenário, foram definidas medidas para o acompanhamento das áreas afetadas, a mobilização de efetivo, equipamentos e estruturas de atendimento e o apoio aos municípios que necessitarem de auxílio. A atuação considera também a previsão meteorológica para os próximos dias e a possibilidade de novas ocorrências.

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O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) permanece de prontidão para atendimento nas regiões afetadas e pode ser acionado conforme a necessidade. O Gabinete de Gestão Integrada acompanha a situação nesses locais e os efeitos dos eventos climáticos nos demais municípios do Estado.

O Gabinete de Gestão Integrada reúne forças de segurança e demais órgãos envolvidos na resposta aos eventos climáticos. A estrutura permite o compartilhamento de informações, a definição de prioridades e o acionamento coordenado dos recursos disponíveis para atendimento às regiões afetadas.

Desde o início do ano, a Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp) coordena uma atuação multiagências de preparação para os impactos de eventos climáticos no Estado, a partir das primeiras previsões relacionadas ao fenômeno El Niño. O trabalho envolve o levantamento de capacidades, recursos e estruturas disponíveis, além da realização de treinamentos de Sistema de Comando de Incidentes, reuniões de alinhamento e simulados conjuntos.

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A preparação envolve a Polícia Militar do Paraná (PMPR), o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), a Defesa Civil, a Sanepar, a Secretaria de Estado da Saúde, o Exército Brasileiro, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Estadual e outros órgãos com capacidade de resposta a emergências. O trabalho antecipado permite organizar o emprego de equipes, equipamentos e demais recursos, além de definir previamente os fluxos de comunicação e acionamento entre as instituições.

Com a atual situação climática, essa estrutura de atuação integrada é utilizada para orientar a resposta nas regiões afetadas, avaliar a necessidade de novos acionamentos e direcionar recursos de acordo com a situação de cada município.

O Simepar mantém o acompanhamento das condições meteorológicas. A previsão indica possibilidade de chuva no domingo (13), porém de forma mais intermitente e sem a mesma intensidade das tempestades registradas anteriormente. A redução mais significativa deve ocorrer entre segunda-feira (14) e terça-feira (15), com a entrada de uma massa de ar frio no Estado.

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A Secretaria de Estado da Saúde também mantém a rede de atendimento preparada para eventual intensificação do cenário. As equipes do Samu, os serviços de resgate das rodovias e a rede hospitalar permanecem em prontidão, com planejamento para o deslocamento rápido do socorro e a disponibilização de insumos, medicamentos e soro.

O Exército Brasileiro também está integrado às ações, com planejamento, contatos e equipes preparadas para eventual acionamento, conforme a necessidade identificada pelo Gabinete de Gestão Integrada.

A partir do CICCR, o cenário permanece sendo monitorado de forma integrada, com acompanhamento das condições meteorológicas e das ocorrências registradas nos municípios. As informações subsidiam a tomada de decisões e o direcionamento dos recursos conforme a necessidade de cada região.

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O Gabinete de Gestão Integrada permanecerá em atuação por dez dias, acompanhando a evolução dos eventos climáticos e a necessidade de novas medidas de resposta e apoio aos municípios.

A Defesa Civil orienta a população a realizar o cadastro no serviço de SMS pelo número 40199, enviando o CEP da residência. Também é possível receber informações e orientações preventivas pelo WhatsApp, pelo número (61) 2034-4611, mediante o envio da localização.

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Apoio a Municípios CICCR Defesa Civil do Paraná El Niño eventos climáticos Gestão de Emergências paraná temporal
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