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Tempo segue estável no Norte do PR até a chegada de frente fria na sexta-feira

Quarta e quinta-feira seguem com dias ensolarados e temperaturas agradáveis à tarde, cenário que se inverte no fim da semana

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.06.2026, 07:43:51 Editado em 17.06.2026, 07:43:46
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Tempo segue estável no Norte do PR até a chegada de frente fria na sexta-feira
Autor Frio deve ficar mais intenso a partir de sexta-feira - Foto: Geraldo Bubniak

Os moradores do Norte do Paraná podem aproveitar o predomínio de sol e o clima estável até a próxima quinta-feira (18), antes de uma virada no tempo prevista para o final da semana. Apesar de o Estado ter registrado um amanhecer gelado nesta quarta-feira (17), com temperaturas negativas no Sul, a região Norte escapou das mínimas mais rigorosas.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta quarta-feira (17) em Apucarana e região

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De acordo com o meteorologista Samuel Braun, do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a localização geográfica da região a protegeu do ar mais gelado. "No setor norte, o frio não foi tão intenso. Isso porque essa massa de ar, mais frio, atua principalmente nos setores mais próximos a Santa Catarina", explica.

Sem a presença forte do ar polar, as tardes tendem a ser mais quentes. "Ou seja, nós teremos aí uma quarta-feira, maior parte da manhã e tarde da quarta-feira, com predomínio de sol. E isso acaba favorecendo também para que a temperatura da tarde fique um pouco mais agradável", detalha Braun, destacando ainda que as condições são ideais para atividades cotidianas ao ar livre.

A quinta-feira manterá o padrão de estabilidade na maior parte do interior paranaense, sem previsão de chuvas. No entanto, o cenário começa a se alterar na sexta-feira (19), quando o avanço de um sistema frontal trará instabilidade para o Estado.

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Enquanto as regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul devem registrar tempestades já entre a madrugada e a manhã de sexta, a instabilidade demorará um pouco mais para alcançar a região Norte. Segundo o meteorologista do Simepar, "no norte, Campos Gerais e no leste a mudança ocorre entre o período da tarde e da noite da sexta-feira".

A recomendação é que a população da região aproveite os dias ensolarados antes da necessidade de voltar a usar o guarda-chuva no fim da semana.

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atividades ao ar livre clima Paraná massa de ar frio Mudanças climáticas previsão do tempo Temperaturas no Norte do Paraná
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