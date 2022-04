Tempo fica instável durante o feriado de Tiradentes no PR

Da Redação

O tempo volta a ficar instável no Paraná durante o feriado de Tiradentes, comemorado nesta quinta-feira (21). Já nesta quarta-feira (20), de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o dia amanheceu com presença de nuvens baixas/nevoeiros no centro-sul, Campos Gerais, RMC e no litoral paranaense. Porém, não há registro de chuvas.

Ainda conforme o Simepar, no oeste, noroeste e no norte pioneiro céu claro, praticamente sem nebulosidade. Temperatura mínima de hoje no Paraná ocorreu em General Carneiro, com 7,9°C (perto das 2 horas). Valores abaixo dos 10°C foram registrados também em Guarapuava, Pinhão e em Palmas.

Quinta-feira (21)

De acordo com o Simepar, nesta quinta-feira (21), feriado de Tiradentes, o tempo volta a ficar mais instável em parte do Paraná, em função da organização de uma nova frente fria na altura do Sul do Brasil. Nas regiões de divisa com Santa Catarina e fronteira com o Paraguai/Argentina, chuvas ocorrem principalmente a partir do período da tarde.

Nas demais regiões, de modo geral, a expectativa para ocorrência de chuvas é baixa. Porém, não se descarta a possibilidade de alguns eventos localizados e de curta duração, especialmente entre o centro e o leste paranaense. Temperaturas ficam bastante elevadas no noroeste e no norte pioneiro.

Veja o vídeo gravado Samuel Braun, meteorologista do Simepar:

null - Vídeo por: tnonline