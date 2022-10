Tempo divide o Paraná: de um lado “verão”, do outro, “outono/inverno”

Da Redação

Esta segunda-feira (3) teve condições bem próprias do tempo, conforme a região no Paraná. De um lado do estado esteve quente e ensolarado e do outro há muitas nuvens e as temperaturas permanecem amenas.

Este é o cenário meteorológico desde o início da tarde. Até ocorreram aberturas de sol entre as porções ao norte e leste, mas de curta duração. De acordo com o mapa de calor divulgado no site do Simepar, no noroeste as temperaturas no começo da tarde estavam perto dos 30ºC. Na parte mais ao Leste as máximas nem chegavam aos 20°C.

Nesta terça-feira (4), teremos presença de bastante nebulosidade no Paraná, mas com previsão de chuva pouco expressiva. No geral, espera-se alguma garoa/chuva fraca bem ocasional entre a região central e o leste do Estado. No noroeste e no oeste paranaense o sol predomina, por isso as temperaturas ficam mais elevadas à tarde. No litoral céu encoberto, com pouca variação das temperaturas.

Com informações, Bem Paraná

