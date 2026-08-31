Tempestades seguem na terça, dão trégua na quarta e retornam na quinta ao PR

O sol predomina na quarta e na quinta-feira (03), mas as temperaturas máximas não sobem muito

As tempestades que atingiram o Paraná durante o fim de semana ocasionaram danos em pelo menos dez municípios, de acordo com a Defesa Civil Estadual. A chuva segue com forte intensidade em algumas regiões do estado até esta terça-feira (1.º). Segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), as tempestades dão uma trégua na quarta (02), mas voltam entre quinta (03) e sexta-feira (03) ao Estado.

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As tempestades começaram sábado (29) devido a um conjunto de fatores: uma frente fria semi-estacionária na altura do Rio Grande do Sul, somada a um ar bastante aquecido e úmido sobre o Sul do Brasil de modo geral, e a presença de uma área de baixa pressão em superfície, além de algumas perturbações meteorológicas em médios e altos níveis da atmosfera.

Áreas de instabilidade se formaram no Sul e no Leste do estado, bem como em pequenas áreas dos Campos Gerais e a faixa Central do Paraná. As temperaturas passaram dos 30°C em 36 estações meteorológicas do Simepar pelo estado, o que também favoreceu a formação de tempestades.

Os volumes de chuva não passaram dos 10 mm, mas as rajadas de vento superaram 60 km/h nas estações meteorológicas do Simepar que ficam no Distrito de Entre Rios, em Guarapuava; em General Carneiro; Laranjeiras do Sul; Maringá; no Pico Marumbi; no Distrito de Horizonte, em Palmas; e em Santa Maria do Oeste.

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No domingo (30), com o aprofundamento da área de baixa pressão e a intensificação do escoamento dos ventos da região amazônica para o Sul do Brasil transportando calor e umidade, as chuvas que já vinham atuando com força sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina avançaram sobre o Paraná. O abafamento ficou mais persistente no Noroeste e Norte do estado, mas a convergência dos ventos estava mais persistente sobre a metade sul e a região Leste do Paraná, justamente onde foram registrados os maiores acumulados de chuva durante o domingo, além de precipitações de granizo.

As rajadas de vento foram mais fortes em Santa Maria do Oeste às 13h45 (95,8 km/h); em Guaíra às 9h30 (74,2 km/h); em Laranjeiras do Sul às 12h30 (69,8 km/h); em Guarapuava às 7h (67,7 km/h); em Toledo às 10h30 (67 km/h); e em Ponta Grossa às 15h (65,9 km/h). Os maiores volumes de domingo ocorreram nas estações do Simepar em Morretes (73,4 mm), União da Vitória (66,4 mm), Curitiba (53,8 mm), Palmas (52,2 mm), e Cerro Azul (48,6 mm).

No domingo, os sensores de raios do Simepar contabilizaram 30.313 raios nuvem-solo em 364 dos 399 municípios paranaeneses. As cidades com maior incidência foram Mangueirinha (939 raios) e Pinhão (833 raios).

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OCORRÊNCIAS - Até o início da manhã desta segunda-feira (31), a Defesa Civil Estadual registrou 10 municípios com estragos decorrentes das tempestades com vendaval e granizo no fim de semana. Os casos mais graves foram em Pinhão, no Centro-Sul do estado, onde o granizo danificou a cobertura de 304 imóveis. Situação semelhante a de Marmeleiro, no Sudoeste, que contabilizou 300 residências danificadas em razão da queda de granizo. Também houve ocorrências em Adrianópolis, Alto Piquiri, Arapoti, Cafezal do Sul, Candói, Londrina, Renascença e Toledo.

Equipes dos Núcleos de Atuação Regional (NAR) prestam auxílio complementar aos municípios desde o comunicado das ocorrências. O levantamento total dos danos pelas prefeituras ainda está em andamento.

Em razão das condições adversas deste domingo, foram emitidos 30 alertas de risco alto (laranja) e 15 Defesa Civil Alerta, de risco muito alto (vermelho) com uso da tecnologia cell broadcast para as regiões Sudoeste, Centro-Sul e Norte Pioneiro.

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PREVISÃO - Ao longo da madrugada desta segunda-feira (31), áreas de instabilidade continuaram atuando sobre o Paraná. Antes mesmo das 9h, os volumes de chuva já tinham ultrapassado os 40 mm em São Jorge d'Oeste (42,2 mm), Capanema (53,4 mm), Cruzeiro do Iguaçu (63,6 mm), Laranjeiras do Sul (57,4 mm), Quedas do Iguaçu (46,2 mm), Nova Prata do Iguaçu (57,8 mm), São Mateus do Sul (47,2 mm), Verê (45,6 mm) e Boa Vista da Aparecida (74,2 mm).

A atividade elétrica segue persistente. Nesta segunda-feira os sensores de raios do Simepar contabilizaram 11.800 raios nuvem-solo entre 0h e 10h, em 232 dos 399 municípios do estado. As cidades com maior incidência de raios foram Guarapuava (529) e Candói (518).

A instabilidade persiste ao longo do dia, se estendendo sobre as demais regiões paranaenses, principalmente no período da tarde. Devido à nebulosidade e chuva persistente, as temperaturas ficam mais amenas na metade sul do estado. No Norte e Noroeste as temperaturas ficam mais elevadas, podendo chegar aos 30°C, até mesmo com presença de sol em alguns momentos.

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Entre a tarde e a noite, as chuvas avançam para o Norte, Campos Gerais e Leste, e estendem-se até a madrugada da terça-feira (1.º). Ao longo do dia, a chuva fica mais concentrada sobre a faixa norte, região dos Campos Gerais e Leste, com tendência de melhoria nas condições meteorológicas no Oeste, Centro e Sul do Paraná, onde o sol já aparece no período da tarde.

As chuvas se afastam do Paraná, com o frio retornando sobre o estado entre a terça e a quarta-feira. Há possibilidade para geada de fraca intensidade no extremo Sul do estado. O sol predomina na quarta e na quinta-feira (03), mas as temperaturas máximas não sobem muito: ficam abaixo dos 20°C no Centro-Sul, Sudeste e Leste, em torno dos 20°C no Oeste e Sudoeste, e acima dos 25°C no Norte e Noroeste.

O Simepar já monitora o retorno das chuvas entre a quinta e a sexta-feira (04) sobre o Paraná. Há previsão de pancadas de chuva com trovoadas localizadas sobre todas as regiões. Novos boletins serão emitidos nos próximos dias.