Tempestades se afastam do PR; chuvas mais intensas são prevista a partir de quinta

O domingo de eleição (25) começou com chuva moderada nas cidades que fazem divisa com São Paulo, garoa no Leste do Paraná e tempo estável nas outras regiões do estado. A trégua nas tempestades chegou depois de um grande volume acumulado de chuva na metade sul do Paraná, no sábado (24). No total, 32 municípios informaram ocorrências com danos no Sistema Informatizado da Defesa Civil (SISDC), com 980 desalojados e 119 desabrigados.

-LEIA MAIS: Mais de 10 cidades do PR registram chuva acima de 100 mm no sábado

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Mais de 20 cidades paranaenses registraram volume de chuva superior a 100 mm ao longo do sábado (24), principalmente na Região Metropolitana de Curitiba, Sudoeste e Centro Sul do estado (confira a lista completa abaixo).

“No sábado uma frente fria chegou no estado do Paraná, mas já tínhamos condições bastante instáveis desde quarta-feira no estado, além de um ar mais quente e úmido vindo da Amazônia. Tudo isso junto propiciou muita chuva, em especial na metade sul do Paraná, próximo à divisa com Santa Catarina”, explica Marco Jusevicius, coordenador de operações do Simepar.

Em Pato Branco (204,4 mm) e em Curitiba (124,4 mm), o volume de chuva deste sábado (24) foi o maior já registrado na estação meteorológica do Simepar em cada uma destas cidades desde que elas foram instaladas, em 1997. Em União da Vitória (121 mm) não chovia tanto em um único dia desde 07/06/2014, quando a estação registrou 126,4 mm. Em Laranjeiras do Sul, os 120 mm deste sábado foram o maior volume para um único dia de chuva desde 07/12/2024, quando a estação registrou 126 mm.

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Na Lapa, os 143,4 mm foram o maior volume de chuva registrado em um único dia desde 20/03/2016, quando a estação registrou 344,2 mm. Em Guarapuava, os 107 mm deste sábado foram o maior volume de chuva em um único dia desde 07/12/2024, quando a estação registrou 113 mm. Também atingiu o maior volume de chuva em um único dia a estação de Francisco Beltrão (165,6 mm): não chovia tanto por lá desde 03/05/2024 , quando foram registrados 191 mm.

Durante a madrugada, a chuva foi mais presente no Norte e no Litoral do Paraná. Entre 0h e 9h30 de domingo (25), os volumes de chuva nas estações monitoradas pelo Simepar no Paraná passaram dos 20 mm somente em Cambará (47,4 mm), Jacarezinho (Sanepar) (24,6 mm) e Tomazina (IAT) (21,8 mm).

PREVISÃO - “A frente fria avançou muito rápido e já chegou ao estado de São Paulo. No Paraná permanece muita nebulosidade, chuva fraca no Litoral, mas não há mais condição específica de tempestades para o Paraná neste domingo. Apenas na divisa do Norte do Paraná com São Paulo ainda vamos acompanhar a movimentação da chuva, pois há previsão de pancadas de chuva com trovoadas, mas sem condições para ocorrência de eventos severos”, detalha Marco.

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Durante a tarde de domingo (25), também podem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas no Leste e Campos Gerais.

A trégua nas tempestades vai durar aproximadamente três dias. O Simepar monitora o retorno das chuvas ao Paraná somente na quinta-feira (29), com pancadas de chuva e trovoadas isoladas espalhadas pelas regiões paranaenses.

BALANÇO DE OCORRÊNCIAS - De acordo com a Defesa Civil Estadual, entre sábado e a manhã de domingo, 32 municípios informaram ocorrências com danos no Sistema Informatizado da Defesa Civil (SISDC). Ao todo 980 pessoas foram desalojadas e outras 119 estão desabrigadas.

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A maior parte dos casos está relacionado à tempestades, com chuvas intensas, que contabilizam 10 municípios até o momento: Ampére, Coronel Domingos Soares, Francisco Beltrão, Honório Serpa, Lapa, Nova Tebas, Prudentópolis, Rebouças, Rio Azul, Rio Bonito do Iguaçu e Turvo. Houve atendimentos por alagamentos em Campo Magro, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Guarapuava, Ivaiporã, Pinhais, São José dos Pinhais e São Mateus do Sul.

As prefeituras de Araucária, Campo Largo, Mangueirinha e Porto Amazonas informaram pontos de inundação com o transbordamento de rios, enquanto Cruz Machado, Pranchita, Quedas do Iguaçu e Virmond registraram casos de enxurradas. Vendavais provocaram estragos em Assaí, Cornélio Procópio, Santa Mariana e Tibagi e em Ponta Grossa houve um deslizamento.

Desde quarta-feira (21), após a emissão do Boletim de Gestão de Risco, elaborado em conjunto com o Simepar, a Defesa Civil Estadual reforçou o alerta junto aos municípios na preparação para eventos decorrentes do excesso de chuvas. As equipes técnicas de monitoramento e dos 10 Núcleos de Atuação Regional (NAR) trabalham em regime de plantão para assegurar assistência aos moradores afetados e orientações quanto ao preenchimento dos laudos.

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ALERTAS - Entre a madrugada de sábado e o início da manhã de domingo a Defesa Civil Estadual emitiu 22 alertas laranja, de risco alto e 27 alertas vermelho, de risco muito alto, com uso da tecnologia cell broadcast.

O monitoramento da Defesa Civil Estadual é realizado 24 horas por dia com apoio de meteorologistas do Simepar. A estrutura do Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres acompanha as condições para o envio de alertas em caso de condições mais severas.

Para receber os alertas da Defesa Civil é preciso efetuar um cadastro gratuito. Você deve enviar o seu CEP por SMS para o número 40199 para se habilitar a receber as mensagens. É também possível receber os alertas por WhatsApp. Para isso, é necessário cadastrar o número (61) 2034-2611 e interagir com o número, podendo se cadastrar a partir do CEP, do município ou da localização.