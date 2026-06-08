Tempestades retornam ao Paraná com chuvas mais expressivas na faixa central

Após uma semana de tempo estável e maior presença de sol, a chuva voltou ao Paraná nesta segunda-feira (8) e segue nos próximos dias. Segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), os maiores volumes são esperados na quarta-feira (10) na faixa central do Estado, e tempestades isoladas estão previstas para quinta (11) e sexta (12), principalmente no Oeste e no Norte do Paraná.

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Dois ciclones extratropicais atuam ao longo da semana no litoral do Rio Grande do Sul, causando impactos no Paraná: um forma-se entre segunda (8) e terça-feira (9), e o outro entre quinta e sexta-feira. Nesta segunda-feira, o dia já começou com chuva fraca no Sudoeste e no Centro-Sul do estado. Nevoeiros são registrados do Centro-Sul aos Campos Gerais, e as temperaturas seguem baixas. A menor foi em Jaguariaíva: 4,5°C.

“A nebulosidade predomina principalmente na metade sul, com variação de nuvens e chuviscos, até mesmo pancadas de chuva com moderada intensidade ao longo do dia, mas com baixo risco para temporais”, ressalta Leonardo Furlan, meteorologista do Simepar.

Na metade norte do Paraná, com predomínio de sol, as temperaturas ficam mais elevadas, entre 25°C e 27°C, com destaque para a cidade de Loanda, que deve registrar as máximas mais altas do Estado nesta segunda-feira.

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Na terça-feira (9) a chuva fraca segue principalmente na metade sul do Paraná, e as temperaturas máximas começam a diminuir: não passam dos 16°C no Oeste, Sudoeste e no Centro-Sul. Na quarta-feira (10) a chuva fica mais abrangente pelo estado e, devido à persistência da nebulosidade, o declínio nas temperaturas máximas será ainda maior: as máximas ficam cerca de 3°C mais baixas do que nos dias anteriores na faixa norte, e até 7°C mais baixas na metade sul do Paraná.

A atuação de uma massa de ar frio no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina impacta nas temperaturas mínimas da região Sul do Paraná. No amanhecer elas ficarão parecidas ao longo da semana, com valores ligeiramente abaixo dos 10°C, principalmente entre os Campos Gerais e o Centro-Sul.

“Na quarta-feira, o retorno do escoamento de calor e umidade sobre o Paraná deve elevar o risco para pancadas de chuva com moderada forte intensidade e até mesmo temporais isolados, especialmente do Centro ao Oeste e também na faixa norte do estado”, afirma Leonardo.

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De acordo com o meteorologista, são esperados acumulados de chuva que podem ultrapassar os 50 mm, especialmente na faixa central do Paraná, enquanto na metade sul, especialmente na região Leste, a chuva chega entre a tarde e a noite, com fraca intensidade. Nestas áreas, os acumulados de chuva devem ficar entre 15 mm e 20 mm ao longo de todo o período.

ALERTAS – Na quinta-feira (11) e na sexta-feira (12), a chuva fica mais forte. “A tendência é de que as instabilidades aumentem sobre todo Paraná, com elevado risco para temporais isolados devido à formação de uma nova área de baixa pressão na altura do Rio Grande do Sul, que deve provocar chuvas com moderada forte intensidade, com acumulados que podem ultrapassar pontualmente os 50 milímetros nas diversas regiões do estado”, explica Leonardo.

Por este motivo, é importante que a população fique atenta aos alertas da Defesa Civil Estadual, que acompanha o monitoramento do tempo 24 horas dos meteorologistas do Simepar.

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Em caso de necessidade, as informações são disponibilizadas para a população por meio dos alertas enviados por SMS ou WhatsApp. O cadastro é gratuito. Basta a pessoa enviar o seu CEP por SMS para o número 40199 para se habilitar a receber os alertas. Para que sejam enviados por WhatsApp. é necessário cadastrar o número 61 2034-2611 e interagir com esse contato, podendo se cadastrar a partir do CEP, do município ou da localização.

Para situações mais extremas, são enviados alertas por meio da tecnologia cell broadcast, sem necessidade de cadastro prévio.