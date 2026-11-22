As tempestades severas que atingiram o Paraná desde a última sexta-feira (20) provocaram danos em mais de 250 casas e deixaram ao menos 18 pessoas desalojadas. De acordo com o balanço da Defesa Civil estadual, 907 moradores foram diretamente afetados pelos estragos ou pela interrupção de serviços básicos, como o fornecimento de água, energia elétrica e comunicações.

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O município de Verê, no sudoeste do estado, concentra o maior número de pessoas prejudicadas, seguido pelas cidades de Manoel Ribas e Iguatu. Os impactos estruturais foram causados por uma forte instabilidade atmosférica que gerou vendavais, queda de granizo e até tornados. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) confirmou a passagem de tornados nos municípios de Foz do Iguaçu e Manoel Ribas, enquanto São José dos Pinhais registrou precipitação de granizo.

A intensidade dos fenômenos climáticos também resultou na destruição total de quatro edificações. A infraestrutura de distribuição elétrica do estado sofreu danos significativos. Até a tarde deste domingo (22), a Copel ainda contabilizava quase 49 mil consumidores sem energia, sendo a região oeste a mais penalizada pelas interrupções.

Para normalizar a situação e consertar a rede, a concessionária mobilizou um contingente de mais de quinhentas equipes de eletricistas atuando simultaneamente nas áreas afetadas. O cenário exige atenção contínua da população, já que o mau tempo deve persistir. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo classificando todas as 399 cidades paranaenses em situação de perigo potencial para novas tempestades. Essa condição é provocada por um sistema de baixa pressão localizado no norte do Paraguai em associação com uma frente estacionária, o que favorece a ocorrência de rajadas de vento, raios e chuvas fortes ao longo desta segunda-feira, com maior incidência prevista para a faixa norte do estado.

