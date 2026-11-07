Tempestades deixam 379 mil imóveis sem energia elétrica no Paraná

Temporais severos que avançam pelo Paraná neste sábado (7) deixaram cerca de 379 mil unidades consumidoras sem energia elétrica. Segundo a Copel, equipes da companhia estão mobilizadas em todo o estado para restabelecer o fornecimento aos clientes o mais rápido possível. O pico de desligamentos foi registrado no início da tarde, às 13h38, quando 381,3 mil imóveis chegaram a ficar no escuro simultaneamente. De acordo com o Simepar, as interrupções são reflexo direto do deslocamento de uma frente fria pelo território paranaense, fenômeno que provoca chuva forte, alta incidência de raios e rajadas de vento intensas, impactando fortemente a infraestrutura da rede elétrica.

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A região mais afetada pelo temporal é o Leste do estado, área que abrange Curitiba, a Região Metropolitana e o Litoral, concentrando 213,3 mil unidades sem luz. Na sequência do balanço de interrupções aparecem a região Centro-Sul, com 93,1 mil imóveis afetados, o Noroeste, com 28,8 mil, o Oeste, com 21,4 mil, o Sudoeste, com 12,1 mil, e o Norte do estado, com 10 mil domicílios desligados. A Copel ressalta que os trabalhos de manutenção já estão em andamento em todas as regiões e seguirão de forma ininterrupta até o religamento definitivo de todos os clientes.

Por questões de segurança, a companhia de energia alerta a população para que mantenha distância de cabos rompidos e componentes da rede elétrica que estejam danificados, evitando o risco de acidentes graves. Em casos de emergência e para a comunicação de falta de luz, os consumidores devem acionar os canais oficiais de atendimento da Copel por meio do aplicativo da empresa, pelo telefone 0800 51 00 116 ou via WhatsApp, no número (41) 3013-8973. Já os produtores rurais de proteína animal e os fumicultores, que necessitam de suporte ágil para evitar perdas, contam com um canal exclusivo de atendimento, o Copel Agro, disponível pelo telefone 0800 643 7676.