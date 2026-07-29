Tempestades avançam pelo PR com ventos acima de 80 km/h e causam estragos; saiba mais

Sistema é o mesmo que provocou tornados no Rio Grande do Sul nos últimos dias; saiba mais

A tempestade que atingiu o Paraná na madrugada e manhã desta quarta-feira (29) provocou estragos em diversas regiões e deixou cerca de 108 mil imóveis sem energia elétrica. Com ventos que ultrapassaram os 80 km/h em centros urbanos, o estado registrou destelhamentos, quedas de árvores e prejuízos materiais.

Em Curitiba, a força da ventania derrubou um portão, deixando um homem ferido. Os impactos climáticos também afetaram o Aeroporto Internacional Afonso Pena, na região metropolitana da capital, resultando no cancelamento e atraso de diversos voos.

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A Companhia Paranaense de Energia (Copel) informou que o desabastecimento atingiu todas as regiões do estado, com maior concentração na Região Metropolitana de Curitiba e no Litoral, e que as equipes de campo trabalham para restabelecer o serviço o mais rápido possível.

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O fenômeno meteorológico é impulsionado pelo mesmo sistema que causou tornados no Rio Grande do Sul e chuvas de granizo em Santa Catarina nesta semana, embora a atmosfera paranaense apresente menor instabilidade, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Ainda assim, as rajadas de vento foram intensas.

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O Pico Marumbi, montanha desabitada na Serra do Mar, registrou picos de 145,4 km/h, enquanto municípios como General Carneiro, Palmas e Laranjeiras do Sul tiveram ventos entre 75 km/h e 81,4 km/h.

Em Laranjeiras do Sul, o Corpo de Bombeiros atendeu ocorrências de destelhamento em um barracão da Vila Industrial, cujas estruturas voaram e atingiram uma casa vizinha, sem deixar vítimas. Já em Ponta Grossa, as equipes de resgate focaram no atendimento emergencial e na distribuição de lonas para os moradores prejudicados.

Em Apucarana, foram registradas pancadas de chuva pela manhã e rajadas de vento moderadas.

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Rajadas de vento acima de 50 km/h nesta quarta-feira (29) nas estações meteorológicas do Simepar no Paraná até as 13h45

Cascavel: 72,7km/h às 2h

General Carneiro: 81,4km/h às 7h45

Laranjeiras do Sul: 75,6km/h às 6h30

Marumbi Pico: 145,4km/h às 11h15 (importante ressaltar que é uma estação em altitude, e portanto registra valores superiores)

Distrito de Horizonte, em Palmas: 77,4km/h às 7h45

Ubiratã: 71,6km/h às 8h15

Cândido de Abreu: 52,6km/h às 9h45

Curitiba: 52,2km/h às 10h45

Distrito de Entre Rios, em Guarapuava: 55,1km/h às 10h

Fazenda Rio Grande: 67,3km/h às 10h15

Lapa: 51,5km/h às 9h30

Paranaguá: 68,8km/h às 10h30

Ponta Grossa: 67,7km/h às 11h

Telêmaco Borba: 55,1km/h às 10h45

Santo Antônio da Platina: 59km/h às 13h

Volumes de chuva acima de 10 mm nas estações monitoradas pelo Simepar no Paraná nesta quarta-feira (29) até as 14h:

Balsa Nova (IAT): 13,6 mm

Campina Grande do Sul: 12,6 mm

Curitiba: 15,4 mm

Fazenda Rio Grande: 16,8 mm

Araucária (IAT): 20 mm

Lapa: 25 mm

Lapa - São Bento: 19,6 mm

Quatro Barras (IAT): 13,8 mm

Piraquara (Sanepar): 12,6 mm

Rio Negro: 24 mm

Cândido de Abreu: 27,4 mm

Distrito de Entre Rios, em Guarapuava: 36 mm

Guarapuava: 30,2 mm

Santa Maria do Oeste: 64,2 mm

Pinhão: 21,2 mm

Pinhão - Foz do Areia: 40,6 mm

Ponta Grossa: 33,2 mm

Porto Amazonas: 25,4 mm

Telêmaco Borba: 12 mm

Antonina: 11,4 mm

Antonina - Vila Nova: 15,8 mm

Guaraqueçaba: 13,6 mm

Campo Mourão: 13 mm

Cascavel: 43,6 mm

Toledo: 16 mm

Ubiratã: 32,6 mm

Foz do Jordão: 18,4 mm

Francisco Beltrão: 14 mm

Laranjeiras do Sul: 34,6 mm

Pato Branco: 15,6 mm

Mangueirinha: 20,8 mm

Irati: 42 mm

General Carneiro: 26,4 mm

Cruz Machado: 25,2 mm

Palmas: 23,4 mm

Distrito de Horizonte, em Palmas: 33 mm

Porto Vitória: 26,2 mm

São Mateus do Sul: 19,6 mm

Coronel Domingos Soares: 43 mm

União da Vitória: 28,4 mm

Verê: 23,4 mm

Bituruna: 27,6 mm

Boa Vista da Aparecida: 14,2 mm

Piên: 20,2 mm













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