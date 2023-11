Tempestades atingem o Paraná e interrompem fornecimento de energia

O trabalho das equipes da Copel continuam avançando, nesta segunda-feira (20), para reconstruir parte da rede elétrica e restabelecer o fornecimento de energia a cerca de 11,8 mil imóveis desligados. Ao longo do final de semana, dois temporais provocaram estragos nas regiões Norte, Noroeste, Centro-Sul e Leste do Paraná. Em algumas situações, além da elevada incidência de descargas atmosféricas, foram registrados ventos de mais de 70 km/h. Uma nova tempestade atingiu a região Oeste na madrugada desta segunda, provocando novos desligamentos.

Ao longo desta manhã, os profissionais devem trabalhar em alguns dos reparos mais complexos, que exigem a substituição de postes e a retirada de árvores da rede. Em algumas localidades, a mata fechada e a dificuldade de acesso aos locais dos estragos tornam o trabalho mais complexo. No momento, os municípios mais afetados são Ponta Grossa, Marechal Cândido Rondon, União da Vitória, e Campina Grande do Sul, o que demonstra a pulverização das avarias à rede por regiões de todo o Estado.

FALTA DE LUZ – A comunicação sobre falta de luz pode ser feita pelo telefone, também, por meio do aplicativo para celulares, no site www.copel.com e pelo número de WhatsApp 41 3013-8973. Sem internet, o aviso ainda pode ser enviado à Copel por meio de mensagem de texto (SMS) para o número 28593, escrevendo as letras “SL”, de “sem luz”, mais o número da unidade consumidora, que se encontra destacada no cabeçalho da conta de luz.

