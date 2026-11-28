O Paraná ainda pode registrar tempestades em partes do estado neste fim de semana, com maior chance de temporais no Sul, segundo previsão da Climatempo. Os municípios na divisa com Santa Catarina estão em condição de perigo, áreas vizinhas aparecem em alerta e a metade norte do estado fica em atenção.

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De acordo com os meteorologistas, pontos do sul paranaense podem ter acumulados de chuva acima de 60 milímetros, acompanhados de raios e rajadas de vento entre 70 km/h e 75 km/h. As instabilidades também avançam sobre o Leste e o Litoral, com estimativa de cerca de 37 milímetros em Guaratuba e volumes próximos de 34 milímetros em Paranaguá e Matinhos.

As temperaturas apresentam forte contraste entre as regiões do Paraná. No Norte e no Noroeste, as máximas podem atingir de 30°C a 31°C, enquanto no Sul as mínimas ficam próximas de 13°C. Em Curitiba, a previsão aponta sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado, sem acumulado de chuva previsto, com termômetros variando de 16°C a 20°C. A análise meteorológica também indica o início da formação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul, sistema que costuma impulsionar episódios de chuva no período.

