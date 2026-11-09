Temperaturas sobem gradualmente e chuva retorna na quarta-feira ao Paraná

Na segunda (09) e na terça-feira (10), as temperaturas ficam mais baixas do que nos dias anteriores em todo o Estado

Após a passagem de uma frente fria que trouxe temporais com potencial destrutivo a várias cidades paranaenses no sábado (07), uma massa de ar frio chegou ao Estado e deixou as temperaturas mais amenas. É ela que está afastando a chuva forte do território paranaense, mas, de acordo com o Simepar, Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, ela perde força gradualmente, e com a elevação das temperaturas, há previsão de retorno da chuva a partir de quarta-feira (11).

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Na segunda (09) e na terça-feira (10), as temperaturas ficam mais baixas do que nos dias anteriores em todo o Estado, com os menores valores no amanhecer na metade sul do Paraná, principalmente no Centro-Sul, Sul, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba, onde os termômetros registram mínimas próximas ou abaixo dos 10°C. O menor valor desta segunda foi no Distrito de Horizonte, em Palmas: 7,4°C.

Com predomínio de sol, as temperaturas sobem rapidamente ao longo do dia nas faixas oeste e norte, em cidades como Foz do Iguaçu, Cascavel, Guaíra, Paranavaí e Loanda, e os valores máximos se aproximam dos 25°C na segunda e dos 27°C na terça.

“Em contrapartida, do leste ao Litoral permanece com muita nebulosidade devido a circulação dos ventos do oceano, e por isso a temperatura apresenta pouca oscilação. Na Capital, apenas 17°C de temperatura máxima na segunda e aproximadamente 20°C na terça”, explica Lizandro Jacóbsen, meteorologista do Simepar.

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A partir de quarta (11), a massa de ar frio perde força e há previsão de retorno das chuvas ao Paraná, porém com menor severidade do que aquela ocorrida na semana anterior.

“A chuva chega de forma localizada e, principalmente, concentrada entre o Oeste e o Sudoeste na quarta, e se espalha pelo Estado na quinta-feira, mas ainda com distribuição muito irregular. Chuva rápida, de curta duração, especialmente na parte da tarde, pois fica bem abafado tanto na quinta como na sexta-feira”, diz Lizandro.

Entre quarta e sexta-feira (13), as temperaturas se aproximam dos 30°C nas faixas oeste e norte do Paraná, e também ficam mais altas nas outras regiões do Estado. Mesmo sem previsão de temporais muito severos, o Simepar recomenda que a população acompanhe as atualizações da previsão do tempo no site www.simepar.br e nas redes sociais @simeparpr, além de fazer o cadastro para receber os avisos e alertas da Defesa Civil do Estado: basta enviar um SMS com o CEP da residência para o número 40199.